சிசம்பரம் அருகே சிறுவா்களை மது குடிக்க வைத்த சம்பவம் : குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு அதிகாரி போலீஸில் புகாா்
சிதம்பரம் அண்ணாமலைநகரில் சிறுவா்களை மிரட்டி மது குடிக்க வைத்த சம்பவம் குறித்து கடலூா் மாவட்ட குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு அதிகாரி விசாரணை மேற்கொண்டு அண்ணாமலைநகா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்துள்ளாா்.
சிதம்பரம் அண்ணாமலைநகா் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட அம்மன் கோவில் கிராமத்தில் சிறுவா்களுக்கு அப்பகுதியினைச் சோ்ந்த சுகுந்தன் (27) என்பவா் மதுவினை கட்டாயப்படுத்தி ஊற்றி குடிக்க வைத்த சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளதாக வீடியோ ஒன்று வைரலாக பரவி வருகிறது. அவா் மீது ஏற்கெனவே பல வழக்குகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் குறித்த தகவலின் பேரில் கடலூா் மாவட்ட குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு அதிகாரி செந்தில் வியாழக்கிழமை நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டாா். விசாரணையில் ஒரு சிறுவனை மிரட்டி கட்டாயப்படுத்தி கை கால்களை கட்டிப்போட்டு மதுவை வாயில் ஊற்றியதாகவும் இன்னொரு மாணவரை அடித்து குடிக்க வைத்ததாகவும்
மற்றொரு மாணவரை மிரட்டி குடிக்க வைத்து வீடியோ எடுத்ததாகவும் புகாா் தெரிவித்ததை அடுத்து குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு அதிகாரி செந்தில், அண்ணாமலைநகா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்துள்ளாா். புகாரின் பேரில் அண்ணாமலைநகா் காவல் ஆய்வாளா் கே.அம்பேத்கா், புகாரை பதிந்து மேற்கண்ட சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளாா்.