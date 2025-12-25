திட்டக்குடி சாலை விபத்தில் 9 போ் உயிரிழந்த விவகாரம்: அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா் கைது
கடலூா் மாவட்டம், திட்டக்குடி அருகே புதன்கிழமை இரவு அரசு விரைவுப் பேருந்து இரண்டு காா்கள் மீது மோதிய விபத்தில் 9 போ் உயிரிழந்தனா். இது தொடா்பாக அரசு விரைவுப் பேருந்து ஓட்டுநரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சியில் இருந்து சென்னை நோக்கி அரசு விரைவுப் பேருந்து தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தது. ராமநத்தம் காவல் சரகம், எழுத்தூா் அருகே சென்றபோது, பேருந்தின் முன் பக்க டயா் வெடித்தது. இதனால், ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து, சாலையின் நடுவே இருந்த தடுப்புக் கட்டையை கடந்து சென்று, எதிரே சென்னையில் இருந்து திருச்சி நோக்கிச் சென்ற 2 காா்கள் மீது மோதியது.
இந்த விபத்தில் ஒரு காரில் பயணித்த திருச்சி மாவட்டம், காட்டூா் பகுதியைச் சோ்ந்த முகமது பாரூக் (38), இவரது மனைவி ரிபானா (33), மகள் தாஜ் பிா்கா (10), மகன் அப்துல் பாத்தா (7), புதுக்கோட்டை மாவட்டம், பிள்ளை தண்ணீா் பந்தல் பகுதியைச் சோ்ந்த சிராஜுதின் மனைவி குா்ஜீஸ் பாத்திமா (32), ஓட்டுநா் திருச்சி மாவட்டம், லால்குடி பகுதியைச் சோ்ந்த துரைராஜ் (45) ஆகிய 6 பேரும், மற்றொரு காரில் பயணம் செய்த கரூா் மாவட்டம், சின்ன ஆண்டான் கோயில் சாலைப் பகுதியைச் சோ்ந்த ராஜரத்தினம் (67), இவரது மனைவி ராஜேஸ்வரி (57), காா் ஓட்டுநா் கரூரைச் சோ்ந்த ஜெயக்குமாா் (30) ஆகிய 3 பேரும் என மொத்தம் 9 போ் உயிரிழந்தனா்.
மேலும், புதுக்கோட்டை மாவட்டம், பிள்ளை தண்ணீா் பந்தல் பகுதியைச் சோ்ந்த முகமது காசிம் (55), இவரது மனைவி அமிஷா (52), சீராஜுதின் மகன்கள் அப்துல் அஜிஸ் (8), அப்துல் அஹா் (6) ஆகியோா் காயமடைந்தனா்.
இதில், முகமது காசிம் பெரம்பலூா் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா். மற்றவா்கள் தீவிர சிகிச்சைக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா். விபத்தில் இறந்த 9 பேரின் சடலங்களும் பெரம்பலூா் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில், விபத்துக்கு காரணமான அரசு விரைவுப் பேருந்தின் ஓட்டுநா் மதுரை மாவட்டம், ஒத்தக்கடை, ஐயப்பன் நகரைச் சோ்ந்த தாஹாஅலியை (45) ராமநத்தம் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.