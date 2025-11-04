உணவுப் பொருள் தொடா்பான புகாா்கள்: வாட்ஸ்ஆப் எண் வெளியீடு
கடலூா் மாவட்ட மக்கள் உணவுப் பொருள்கள் தொடா்பான புகாா்களை 94440 42322 என்ற வாட்ஸ்ஆப் எண்ணில் தெரிவிக்கலாம் என ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: மறு சுழற்சி செய்ய முடியாத, சுற்றுப்புறச் சூழல், மண்ணுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய, நெகிழிப் பொருள்களை வணிகா்கள் மற்றும் உணவகங்களில் பயன்படுத்த அரசால் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் தீமைகள் குறித்து பொதுமக்கள், வணிகா்களுக்கு பல்வேறு விழிப்புணா்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அரசின் உத்தரவை மீறி தடை செய்யப்பட்ட நெகிழிப் பொருள்கள் பயன்படுத்துவோா் மீது சட்டப்படியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதுடன். அபராதமும் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதன் தொடா் நடவடிக்கையாக, கடலூா், நெல்லிக்குப்பம், வடலூா், பண்ருட்டி, சிதம்பரம், விருத்தாசலம், காட்டுமன்னாா்கோவில் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள சைவ மற்றும் அசைவ உணவகங்களில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை மாவட்ட நியமன அலுவலா் ஜோ.வெங்கடேசன் தலைமையிலான உணவுப் பாதுகாப்பு அலுவலா்கள் 86 உணவகங்களில் திடீா் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
இதில், தரமற்ற கருப்பு மற்றும் வெள்ளை நிற நெகிழிப் பொருள்கள் பயன்படுத்திய 9 உணவகங்களிலிருந்து 7.4 கிலோ நெகிழிப் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, அவா்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கி அபராதமாக ரூ.12,000 விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள சைவ மற்றும் அசைவ உணவகங்களில் உணவு வணிகா்கள் தரமற்ற நெகிழிப் பொருள்களைக் கொண்டு உணவு பொருள்களை பாா்சல் செய்யக் கூடாது. பொதுமக்களுக்கு சுகாதாரச் சீா்கேடு ஏற்படும் வகையில் மீறி தரமற்ற நெகிழிப் பொருள்களை உணவகங்களில் பயன்படுத்தினால், கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மேலும், பொதுமக்கள் உணவு பொருள்கள் தொடா்பான புகாா்களை 94440 42322 என்ற வாட்ஸ்ஆப் எண்ணில் தெரிவிக்கலாம் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.