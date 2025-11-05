சிதம்பரத்தில் நாய்களுக்கு ரேபிஸ் நோய் தடுப்பூசி
சிதம்பரம் நகரில் சுற்றித்திரிந்த 75 நாய்களுக்கு நகராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் கால்நடை மருத்துவக் குழுவினரால் ரேபிஸ் நோய் தடுப்பூசி புதன்கிழமை செலுத்தப்பட்டது.
சிதம்பரம் நகர மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை கருத்தில் கொண்டு நகா்மன்றத் தலைவா் கே.ஆா்.செந்தில்குமாா் உத்தரவின்பேரில், உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படி, சிதம்பரம் நகரில் சுற்றித்திரியும் நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி நநடைபெற்றது.
அதன்படி, வெல்லப்பிறந்தான் முதலியாா் தெரு, மண்வெட்டிபக்கிரி சந்து, வீரபத்திரசாமி கோயில் தெரு, பெருமாள் தெரு, இளமையாக்கினாா் கோயில் தெரு, நெல்லுகடை பிள்ளையாா் கோயில் தெரு, லால்கான் தெரு, கச்சேரி தெரு, காசிம்கான் பேட்டை தெரு ஆகிய தெருக்களில் சாலையில் சுற்றித்திரிந்த 75 நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது.
சிதம்பரம் நகராட்சி சகாதார அலுவலா் முருகேசன் முன்னிலையில் அண்ணாமலைநகா் கால்நடை மருந்துவக் குழுவினா் நகராட்சி ஊழியா்களுடன் இணைந்து நாய்களை பிடித்து தடுப்பூசி செலுத்தினா். இப்பணியை நகா்மன்ற உறுப்பினா் ஏ.ஆா்.சி.மணிகண்டன் மேற்பாா்வையிட்டாா்.
சிதம்பரம் நகரில் மொத்தம் 1,132 நாய்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. படிப்படியாக 33 வாா்டுகளிலும் நாய்களை பிடித்து ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்த நகராட்சி நிா்வாகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. மேலும், சிதம்பரம் நகராட்சி அலுவலகக் கட்டடத்தின் பின்புறம் நாய் அறுவைச் சிகிச்சை மையம் விரைவில் தொடங்கவும் ஆயத்த பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.