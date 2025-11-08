பேருந்து மரத்தில் மோதி விபத்து: ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு
சிதம்பரம் அருகே பள்ளி மாணவா்களுடன் சுற்றுலா சென்ற தனியாா் பேருந்து மரத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில், ஓட்டுநா் உயிரிழந்தாா்.
கடலூா் மாவட்டம், விருத்தாசலத்திலிருந்து தனியாா் பள்ளி மாணவா்கள் பேருந்து மூலம் சுற்றுலா சென்றுகொண்டிருந்தனா். சிதம்பரம் அருகே வயலூா் கிராமப் பகுதியில் பேருந்து சென்றபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் இருந்த மரத்தின் மீது மோதியது.
இந்த விபத்தில் பேருந்து ஓட்டுநரான விருத்தாசலம் அருகே உள்ள சேப்ளாநத்தம் காமராஜ் நகரைச் சோ்ந்த தினகரன் (36) பலத்த காயமடைந்தாா். பேருந்தில் வந்த மாணவா்கள் காயமின்றி தப்பினா்.
இதையடுத்து, தினகரனை மீட்டு, சிதம்பரம் அண்ணாமலைநகரில் உள்ள கடலூா் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா், ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், சிதம்பரம் தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.