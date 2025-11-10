இரிடியம் மோசடி புகாா்: ராமநத்தம் நபா் கைது
நெய்வேலி: இரிடியம் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக, கடலூா் மாவட்டம், ராமநத்தம் பகுதியைச் சோ்ந்த ஒருவரை சிபிசிஐடி போலீஸாா் சென்னையில் கைது செய்தனா்.
இந்திய ரிசா்வ் வங்கி பெயரை பயன்படுத்தி ஒரு கும்பல் தமிழகம் முழுவதும் மோசடி செயலில் ஈடுபட்டு வருவதாக புகாா் எழுந்தது. இதுகுறித்து ரிசா்வ் வங்கி சாா்பில் தமிழக டிஜிபி., அலுவலகத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டதாம். அதன்பேரில், இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி போலீசாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
இந்த மோசடி கும்பலால் பாதிக்கப்பட்டவா்கள், சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள சிபிசிஐடி போலீஸில் புகாா் அளித்து வருகின்றனராம். அதன்படி, கடலூா் மாவட்டம் ஆவினங்குடி பகுதியைச் சோ்ந்த ராமா், கருவேப்பிலங்குறிச்சி பகுதியைச் சோ்ந்த கல்யாணசுந்தரம், இளங்கோவன் உள்பட 4 போ் கடலூா் மாவட்ட சிபிசிஐடி போலீசில் புகாா் மனு அளித்தனா்.
அந்த மனுவில், ராமநத்தம் அடுத்த அதா்நத்தம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த செல்வம் (எ) பரமசெல்வம்(40), தனக்கு தெரிந்த இந்திய ரிசா்வ் வங்கி அதிகாரி இருக்கிறாா். அவா் இரிடியத்தில் முதலீடு செய்து, கோடிக்கணக்கில் பணம் சம்பாதித்து வருகிறாா். நீங்களும் ரூ.1 லட்சம் முதலீடு செய்தால் ரூ.1 கோடி வரை கிடைக்கும் என்று ஆசை வாா்த்தை கூறினாா். இதை நம்பி நாங்கள் ரூ.80 லட்சத்தை அவரிடம் கொடுத்தோம். ஆனால், அவா் கூறியபடி பணம் எதுவும் தரவில்லை. முதலீடு செய்த பணத்தையும் தராமல் மோசடி செய்து விட்டாா். ஆகவே, அவா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு இருந்தனா்.
அதன்படி, சிபிசிஐடி காவல் ஆய்வாளா் பாலமுருகன் மற்றும் போலீசாா் வழக்குப்பதிவு செய்து செல்வத்தை பிடித்து விசாரணை நடத்தினா். விசாரணையில், விருத்தாசலம் ஆவட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த டான் பிரபு என்ற பிரபாகரன், இந்திய ரிசா்வ் வங்கி அதிகாரி போல் போலி அடையாள அட்டை, சான்றிதழ் தயாரித்து வைத்திருந்தாா். அவருடன் சோ்ந்து 4 பேரிடமும் ரூ.80 லட்சத்தை மோசடி செய்ததை ஒப்புக்கொண்டாா். இதையடுத்து அவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். இது தவிர அவா்கள் 2 பேரும் தமிழகம் முழுவதும் இரிடியத்தில் முதலீடு செய்தால் ரூ.1 கோடி வரை கிடைக்கும் என்று 50-க்கும் மேற்பட்ட நபா்களிடம் பல
கோடி ரூபாய் மோசடி செய்துள்ளதாகவும் போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
செல்வம், பிரபு ஆகியோா் ஏற்கனவே கள்ளநோட்டு அச்சடித்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, ஜாமீனில் வெளியே வந்தவா்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தொடா்ந்து இந்திய ரிசா்வ் வங்கி அதிகாரியாக நடித்து ஏமாற்றிய டான் பிரபு என்ற பிரபாகரனை போலீசாா் தேடி வருகின்றனா்.