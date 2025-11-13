அரசுப் பணியாளா்களுக்கு அகவிலைப்படி அறிவிப்பு: கு.பாலசுப்ரமணியன் வரவேற்பு
தமிழக அரசுப் பணியாளா்களுக்கு 3 சதவீதம் அகவிலைப்படி உயா்வு அறிவித்துள்ளதை வரவேற்பதாக, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் சங்க சிறப்புத் தலைவா் கு.பாலசுப்ரமணியன் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் கடலூரில் வியாழக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழக அரசுப் பணியாளா்களுக்கு 3 சதவீதம் அகவிலைப்படி உயா்வு வழங்கி உள்ளதை வரவேற்கிறோம்.
ஆனால், விலைவாசி உயா்வு என்பது மிகக் குறைந்த வருமானம் உள்ள பிரிவினா்களுக்குத்தான் அதிக பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது. அதனப்படையில், தொகுப்பூதியம், மதிப்பூதியம் பெறக்கூடியவா்களுக்கும் அகவிலைப்படி வழங்க அரசு முன்வர வேண்டும்.
அது மட்டுமன்றி, சத்துணவு, அங்கன்வாடி பணியாளா்களுக்கு ஓய்வூதியம் ரூ.2,000 வழங்கப்படுகிறது. அவா்களுக்கு 3 சதவீதம் அகவிலைப்படி அல்லது ரூ.100 இதில் ஏது அதிகமோ, அதை வழங்கும் வகையில் உத்தரவை தமிழக அரசு பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றாா். அப்போது, மாநில பொருளாளா் கு.சரவணன், மாநிலச் செயலா் ஜே.இருதயராஜ் உடனிருந்தனா்.