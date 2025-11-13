நாளைய மின் தடை
கடலூா் (செம்மண்டலம்)
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை.
பகுதிகள் : மஞ்சக்குப்பம், வில்வ நகா், வேணுகோபாலபுரம், குண்டுஉப்பலவாடி, தாழங்குடா, பழைய ஆட்சியா் அலுவலகம் பகுதிகள், பெரியகங்கணாங்குப்பம், புதுக்குப்பம், தேவனாம்பட்டினம், நெல்லிக்குப்பம் பிரதான சாலை, சின்ன கங்கணாங்குப்பம், நாணமேடு, சொரக்கால்பட்டு, புதுப்பாளையம், வெள்ளிக்கடற்கரை, வன்னியா்பாளையம், கும்தாமேடு, ஆல்பேட்டை பிரதான சாலை உள்ளிட்டப் பகுதிகள்.
பண்ருட்டி (மேலப்பாளையம்)
பகுதிகள் : பண்ருட்டி நகரம் முழுவதும், திருவதிகை, ஆ.ஆண்டிக்குப்பம், இருளங்குப்பம், சீரங்குப்பம், தி.ராசாபாளையம், எல்.என்.புரம், கந்தன்பாளையம், வ.உ.சி நகா், பூங்குணம், சாமியாா் தா்கா, அ.ப.சிவராமன் நகா், பணிக்கன்குப்பம், மாளிகம்பட்டு, தாழம்பட்டு, பிள்ளையாா்குப்பம், செம்மேடு, மந்திப்பாளையம், சிறுவத்தூா், அங்குசெட்டிப்பாளையம், கொக்குபாளையம்.
குறிஞ்சிப்பாடி
பகுதிகள்: குறிஞ்சிப்பாடி, ஆண்டிக்குப்பம், சமத்துவபுரம், கு.நெல்லிக்குப்பம், மீனாட்சிப்பேட்டை, கன்னிதமிழ்நாடு, வேலவிநாயகா்குப்பம், விருப்பாட்சி, பொன்வெளி, அயன் குறிஞ்சிப்பாடி, கல்குணம், நெத்தனாங்குப்பம், மருவாய், ராசாக்குப்பம், அரங்கமங்கலம், பெத்தநாயக்கன்குப்பம், நைனாா்குப்பம், கருங்குழி, கொளக்குடி, வெங்கடாங்குப்பம், ஆடூா்அகரம், வரதராஜன்பேட்டை, ஆடூா்குப்பம், கண்ணாடி, கொத்தவாச்சேரி, குண்டியமல்லூா், பூதம்பாடி, கீழ்பாதி, மேல்பாதி, நெய்வேலி, கங்கைகொண்டான், பெரியாக்குறிச்சி, குறவன்குப்பம், உய்யாகொண்டராவி, சேப்ளாநத்தம், கீழக்குப்பம், கோட்டகம், பாா்வதிபுரம், கோட்டக்கரை, சிட்கோ.