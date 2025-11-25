துப்பாக்கி சுடும் போட்டி: வெள்ளி பதக்கம் பெற்ற மாணவி
சிதம்பரம்: காட்டுமன்னாா்கோவில் எம்ஜிஆா் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணவி கீா்த்தனா துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் மாநில அளவில் 3 வெள்ளி பதக்கங்களை பெற்று உயரிய விருது பெற்று சாதனை படைத்துள்ளாா்.
கடலூா் மாவட்டம் காட்டுமன்னாா்கோவில் அருகே குமராட்சி கீழவன்னியூா் அருகே அமைந்துள்ளது எம்ஜிஆா் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி. இக்கல்லூரியைச் சோ்ந்த பிஏ ஆங்கிலம் மூன்றாம் ஆண்டு பயிலும் மாணவி கீா்த்தனா, தேசிய மாணவா் படை சாா்பில் கடந்த ஆண்டு துப்பாக்கி சூடும் போட்டியில் மாநில அளவில் 3 வெள்ளிப் பதக்கங்களை பெற்று பெருமை சோ்த்தாா். நிகழாண்டு தில்லியில் நடைபெற்ற டி.எஸ்.சி எனப்படும் தல்சானிக் கேம்பில் தேசிய அளவிலான தேசிய மாணவா் படை துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்றாா். இந்நிலையில் மாணவி கீா்த்தனாவின் சாதனைகளை பாராட்டி நிகழாண்டிற்கான டி.ஜி.,என்.சி.சி., கமெண்டேஷன் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது தேசிய மாணவா் படையில் உள்ள மாணவ மாணவியா்களில் சாகசம், சமூக சேவை, தலைமைத்துவம் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் தேசிய மாணவா் படை மாணவா்களுக்கு முதன்மை இயக்குனா் தேசிய மாணவா் படை சாா்பில் வழங்கும் ஒரு பாராட்டு அட்டை அல்லது கௌரவ விருது ஆகும். இதில் பதக்கம்,.சான்றிதழ், ரொக்கம் ஆகியன அடங்கும். இந்த விருது தேசிய மாணவா் படையில் தலை சிறந்த விருதாக கருதப்படுகிறது. விருது பெற்ற மாணவி கீா்த்தனா மற்றும் தேசிய மாணவா் படை அலுவலா் முனைவா் ஆா்.சரவணன் ஆகியோருக்கு கல்லூரியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி முதல்வா் செ.மீனா பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தாா். இதனை தொடா்ந்து சிதம்பரம் அண்ணாமலைநகரில் உள்ள 6 வது தமிழ்நாடு பட்டாலியன் என்.சி.சி., கமாண்டிங் ஆபிஸா் கா்னல் சக்கரபா்த்தி மற்றும் நிா்வாக அதிகாரி லெப்டினன்ட் கா்னல் நாராயணன் மற்றும் அலுவலகத்தை சோ்ந்தவா்கள் மாணவி கீா்த்தனா மற்றும் என்சிசி அலுவலருக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனா்.