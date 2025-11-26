சிதம்பரத்தில் சூரசம்ஹாரம்: நவ வீரா்கள் வீதி உலா
சிதம்பரம்: சிதம்பரத்தில் நடைபெற்ற கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார விழாவை முன்னிட்டு, நவவீரா்கள் வீதி உலா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ஸ்ரீநடராஜா் கோயில் மேலகோபுர வாயிலில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீவள்ளி தேவசேனா உடனுறை ஸ்ரீமுத்துக்குமரப் பெருமான் கோயிலில் கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார விழா கடந்த 21-ஆம் தேதி காப்புக் கட்டுதலுடன் தொடங்கியது. தினந்தோறும் முருகன் பெருமைகள் குறித்து தொடா் ஆன்மிகச் சொற்பொழிவுகள், சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனைகள், இன்னிசை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
புதன்கிழமை இரவு சூரசம்ஹார விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதை முன்னிட்டு, செங்குந்த மரபினா் நவ வீரா்கள் வேடமணிந்து பாவாமுதலியாா் தெருவிலிருந்து புறப்பட்டு முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஸ்ரீநடராஜா் கோயிலுக்கு சென்றடைந்தனா். அங்கு, வேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இரவு 9 மணிக்கு சிதம்பரம் தெற்கு ரத வீதியில் சூரனை முருகப்பெருமான் சம்ஹாரம் செய்யும் காட்சி வெகுசிறப்பாக நடைபெற்றது. திரளான பொதுமக்கள் பங்கேற்று மகாசூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியை கண்டுகளித்தனா்.
பின்னா், வெள்ளி மயில் வாகனத்தில் ஸ்ரீமுத்துக்குமரப் பெருமான் செங்குந்த நவவீா்கள் புடைசூழ வீதியுலா வந்தாா்.
விழா ஏற்பாடுகளை கோயில் பொது தீட்சிதா்கள் மற்றும் செங்குந்த மரபினா் செய்திருந்தனா்.
வியாழக்கிழமை (நவ.27) இரவு தேவசபை எனும் பேரம்பலத்தில் வேடமங்கை வேழவேங்கை வேலவா் திருக்கல்யாண மஹோற்சவம் மற்றும் வீதி உலா நடைபெறுகிறது.