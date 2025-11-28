அண்ணாமலைப் பல்கலை. தோ்வுகள் ஒத்திவைப்பு

கடலூர்
அண்ணாமலைப் பல்கலை. தோ்வுகள் ஒத்திவைப்பு
டித்வா புயல் எச்சரிக்கையை முன்னிட்டு, சனிக்கிழமை (நவ.29) நடைபெறவிருந்த அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக தோ்வுகள் ஒத்தி வைக்கப்படுவதாக பதிவாளா் ரா.சிங்காரவேலு அறிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: டித்வா புயல் மற்றும் பலத்த மழை எச்சரிக்கையை முன்னிட்டு, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்திலும் மற்றும் கடலூா், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் உள்ள பல்கலைக்கழக இணைப்பு அரசுக் கல்லூரிகளிலும் சனிக்கிழமை நடைபெறவிருந்த எழுத்து, செய்முறை தோ்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படுவாகத் தெரிவித்தாா்.