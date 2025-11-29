‘டித்வா’ புயல்: கடலூரில் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு: காய்கறி, பால் வாங்க கடைகளில் குவிந்த மக்கள்
‘டித்வா’ புயல் காரணமாக கடலூா் மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை தொடா்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. மழை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் காய்கறி, பால் போன்ற அத்தியாவசியப் பொருள்களை வாங்க கடைகளில் குவிந்ததால் கூட்ட நெரிசல் காணப்பட்டது.
வங்கக் கடலில் உருவான ‘டித்வா’ புயல் தமிழக கடலோரமாக வடக்கு நோக்கி நகா்ந்து வருவதால், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி, கடலூா் மாவட்டத்தில் பரவலாக சனிக்கிழமை அதிகாலை முதல் மதியம் வரையில் லேசான சாரல் மழை பெய்தது. பிற்பகலுக்குப் பிறகு மழை சற்று தீவிரமடைந்தது. இதனால், குளிா்ச்சியான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. மழையால் வீடுகளை விட்டு பொதுமக்கள் வெளியே வராமல் முடங்கியுள்ளனா். மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாததால் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் முக்கிய சாலைகள் மக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டன.
எச்சரிக்கை கூண்டு...
கடலூா் துறைமுகத்தில் நான்காம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும், மீனவா்கள் தொடா்ந்து 4 -வது நாளாக
மீன் பிடிக்க கடலுக்குள் செல்லவில்லை. மேலும், புயல் எச்சரிக்கையையொட்டி படகுகள், வலைகள் மற்றும் மீன்பிடி சாதனங்களை பாதுகாப்பான இடங்களி ல் வைத்துள்ளனா்.
புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக கடலூா் தேவனாம்பட்டினம் கடற்கரையில் வழக்கத்திற்கு மாறாக கடல் சீற்றத்துடன் காணப்பட்டது. கடற்கரைக்கு பொதுமக்கள் செல்லாமல் இருக்க
போலீஸாா் தடுப்பு அமைத்து பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா். இதனால், கடற்கரை பகுதி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.
தொடா் மழையின் காரணமாக கடலூா் மாவட்டத்தில் நீா் நிலைகள் நிரம்பி வருகின்றன. நீா் நிலைகளுக்கு மக்கள் செல்ல வேண்டாம் என்று மாவட்ட நிா்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
தேசிய மற்றும் மாநில மீட்புப் படையினா், பயிற்சி பெற்ற காவலா்கள் மற்றும் தன்னாா்வ மீட்பாளா்கள் தாயாா் நிலையில் உள்ளனா்.
காய்கறி கடைகளில் கூட்டம்:
புயல் எச்சரிக்கையையொட்டி பொதுமக்கள் காய்கறிகள், பால் மற்றும் அத்தியாவசிய மளிகை பொருட்கள் வாங்கி வைப்பதில் கவனமுடன் இருந்தனா். இதனால், காய்கறி கடைகளில் கூட்டம் காணப்பட்டது. புயல் தாக்கினால், காய்கறிகள் கிடைப்பதில் சிரமமும், விலையும் அதிகம் இருக்கும் என்பதால் கூட்டம் காணப்பட்டது. கடலூரை பொறுத்தவரையில் வெங்காயம் (ஒருகிலோ)ரூ.35, தக்காளி ரூ.42, கேரட் 58, பீட்ரூட் 36, பீன்ஸ் ரூ.45, கத்திரிக்காய் ரூ.36-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
தொடா்மழையின் காரணமாக மாட்டத்தின் பல்வேறுபகுதிகளில் மரங்கள் விழுந்ததாகவும், வீடுகள் சேதம்அடைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. விழுந்த மரங்களை வெட்டிஅகற்றும் பணியில் மீட்புக்குழுவினா் ஈடுபட்டனா்.
மழையளவு:
கடலூா் மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை காலை 8.30 மணி வரையில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக அண்ணாமலை நகரில் 23 மி.மீ மழை பதிவானது.
மாவட்டத்தின் மற்ற பகுதிகளில் பதிவான மழை அளவு (மில்லி மீட்டரில்) விவரம்: ஸ்ரீமுஷ்ணம் 22.2, சிதம்பரம் 19, காட்டுமன்னாா்கோயில் 14.2, புவனகிரி, சேத்தியாத்தோப்பு தலா 13, ஆட்சியா் அலுவலகம் 11.1, லால்பேட்டை 11, கொத்தவாச்சேரி 9, வானமாதேவி, குடிதாங்கி, குறிஞ்சிப்பாடி தலா 8, பண்ருட்டி, வேப்பூா் தலா 5, பெலாந்துறை 4.8, விருத்தாசலம் 4.1, வடக்குத்து, கீழச்செருவாய், மே.மாத்தூா் தலா 3 மி.மீட்டா் மழை பதிவானது.