கடலூர்

புயல் எச்சரிக்கை: பிச்சாவரம் படகு குழாம் மூடல்

புயல் மழை எச்சரிக்கை காரணமாக, சிதம்பரம் அருகே உள்ள பிச்சாவரம் படகு குழாம் சனிக்கிழமை மூடப்பட்டது.
சிதம்பரம் அருகே பிச்சாவரத்தில் படகு குழாம் மூடப்பட்டதால், கரையோரம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள படகுகள்.
சிதம்பரம் அருகே பிச்சாவரத்தில் படகு குழாம் மூடப்பட்டதால், கரையோரம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள படகுகள்.
Updated on

புயல் மழை எச்சரிக்கை காரணமாக, சிதம்பரம் அருகே உள்ள பிச்சாவரம் படகு குழாம் சனிக்கிழமை மூடப்பட்டது.

‘டித்வா’ புயல் காரணமாக கடலூா் மாவட்டத்தில் கன மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்த

எச்சரிக்கையின் காரணமாக, சிதம்பரம் அருகேயுள்ள பிச்சாவரம் சுற்றுலாத்தலத்தை மாவட்ட நிா்வாகம் மூடியுள்ளது.

புயல் கரையை கடக்கும் வரை, சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்புக் கருதி பிச்சாவரம் படகு குழாம் செயல்படாது என கடலூா் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் அறிவித்துள்ளாா். சனிக்கிழமை பிச்சாவரம் படகு குழாம் மூடப்பட்டதால் மக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com