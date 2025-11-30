பண்ருட்டி பேருந்து நிலையத்தை மாற்ற எதிா்ப்புத் தெரிவித்து கடையடைப்பு
கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டியில் சீரமைப்புப் பணிக்காக பேருந்து நிலையத்தை தற்காலிகமாக வேறு பகுதிக்கு மாற்ற எதிா்ப்புத் தெரிவித்து, பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கடைகளை வியாபாரிகள் அடைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமை போராட்டம் நடத்தினா்.
பண்ருட்டி நகராட்சி பேருந்து நிலைய கிழக்குப் பகுதியில் புதிய கடைகள் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மற்றொரு பகுதியில் மட்டும் பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டு இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
மழை காரணமாக இந்தப் பகுதி குண்டும், குழியுமாக மாறியது. இதனால், பேருந்து ஓட்டுநா்கள், பயணிகள் என அனைத்துத் தரப்பினரும் அவதிப்பட்டனா்.
பேருந்து நிலையத்தில் சேதமடைந்த பகுதியை சீரமைக்க நகராட்சி நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இதற்காக, கும்பகோணம் சாலையில் நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக கிடங்கு அருகே தற்காலிக பேருந்து நிலையம் அமைத்து பேருந்துகளை நிறுத்தி இயக்க நகராட்சி நிா்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.
பேருந்து நிலையம் சீரமைப்புப் பணிக்காக அப்பகுதியில் உள்ள கடைகளை மூடும்படி நகராட்சி நிா்வாகம் வியாபாரிகளுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி இருந்தது. ஆனால், இதற்கு கடை வியாபாரிகள் எதிா்ப்புத் தெரிவித்து, பேருந்து நிலையத்தை மாற்ற செய்யாமல் சீரமைப்புப் பணிகளை வேண்டுமென வலியுறுத்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தினா்.