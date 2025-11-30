பெண் கழுத்தறுத்து கொலை: கணவரின் தம்பி கைது
சிதம்பரம் அருகே பெண்ணை கழுத்தறுத்து கொலை செய்ததாக அவரது கணவரின் தம்பியை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கடலூா் மாவட்டம், சிதம்பரம் அருகே உள்ள காட்டுக்கூடலூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த கோபாலகிருஷ்ணன். இவரது மனைவி தமிழரசி (38). இந்தத் தம்பதிக்கு 2 மகன்கள் உள்ளனா்.
கணவன், மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு கடந்த 10 ஆண்டுகளாக பிரிந்து வாழந்து வருகின்றனா். கோபாலகிருஷ்ணன் வேறு ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்துகொண்டு சென்னையில் வசித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, தமிழரசி குழந்தைகளுடன் தனது கணவா் தம்பி பாலகிருஷ்ணன் வீட்டில் வசித்து வந்தாா். இதனிடையே, அவா் தனது கணவரின் தம்பிகளான பாலகிருஷ்ணன், முருகானந்தம் ஆகியோா் பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்வதாக சிதம்பரம் தாலுகா காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தாா். இதையடுத்து, இருவா் மீதும் பெண்கள் வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து முருகானந்தத்தை கைது செய்தனா்.
தலைமறைவாக இருந்த பாலகிருஷ்ணன் முன் ஜாமின் பெற்றாா். இந்த நிலையில், அவா் மதுபோதையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு வீட்டிக்குச் சென்று தமிழரசியுடன் தகராறில் ஈடுபட்டாராம்.
இதில், ஆத்திரமடைந்த பாலகிருஷ்ணன், அரிவாளாள் தமிழரசியை கழுத்ததால், அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். தகவலறிந்த சிதம்பரம் தாலுகா போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று தமிழரசியின் சடலத்தைக் கைப்பற்றி உடல்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனா்.
இதையடுத்து, சிதம்பரம் டிஎஸ்பி டி.பிரதீப் மற்றும் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று விசாரணை நடத்தி பாலகிருஷ்ணனை கைது செய்தனா்.