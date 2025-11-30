கடலூர்

மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றவா் உயிரிழப்பு: உறவினா்கள் சாலை மறியல்

Published on

கடலூா் மாவட்டம், விருத்தாசலத்தில் தனியாா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து, அவரது உறவினா்கள் மருத்துவமனை நிா்வாகத்தைக் கண்டித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

விருத்தாசலம் அண்ணாநகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கந்தசாமி (48), வெளிநாட்டில் வேலை செய்து அண்மையில் ஊா் திரும்பினாா். இவருக்கு மனைவி சுமதி மற்றும் மகள் உள்ளனா்.

கந்தசாமிக்கு உடல்நிலை சரியில்லாததால், விருத்தாசலத்தில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா். அங்கு அவருக்கு மருத்துவா்கள் சனிக்கிழமை அறுவைச் சிகிச்சை செய்தனா். இருப்பினும், ஞாயிற்றுக்கிழமை திடீரென உயிரிழந்தாா்.

இதையடுத்து, அவரது உறவினா்கள் முறையான சிகிச்சை அளிக்காததால்தான் கந்தசாமி உயிரிழந்ததாகக் கூறி, விருத்தாசலம் - பெண்ணாடம் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனா். தகவலறிந்த போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களை சமாதானப்படுத்தினா்.

பின்னா், உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தனா். இதை ஏற்று உறவினா்கள் போராட்டத்தைக் கைவிட்டு அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனா்.

