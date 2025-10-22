‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ சிறப்பு திட்ட முகாம்
சிதம்பரம்: சிதம்பரம் அருகே உள்ள சி.முட்லூரில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ சிறப்பு திட்ட முகாமில், துாய்மைப் பணியாளா்களுக்கு மாவட்ட திமுக பொருளாளா் எம்ஆா்கேபி.கதிரவன் வேட்டி, சேலைகளை வழங்கினாா்.
சிதம்பரம் அடுத்த சி.முட்லூரில் ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ சிறப்பு திட்ட முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. பரங்கிப்பேட்டை மேற்கு ஒன்றிய தி.மு.க செயலா் டாக்டா் மனோகா் தலைமை வகித்தாா். வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் சரவணன் முன்னிலை வகித்தாா். உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ சிறப்பு திட்ட முகாமை, கடலூா் மாவட்ட திமுக பொருளாளா் எம்ஆா்கேபி.கதிரவன் துவக்கி வைத்து,துாய்மைப் பணியாளா்களுக்கு வேட்டி, சேலை உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா். முகாமில், மாவட்ட மாணவரணி அமைப்பாளா் அப்பு சத்தியநாராயணன், முன்னாள் தலைவா் கருணாநிதி, ஒன்றிய துணைச் செயலா்கள் சதா இளவரசு, மாவட்ட அமைப்பு சாரா ஒட்டுநா் அணி துணை
செயலா் சுப்பு வெங்கடேசன், ஆதிதிராவிடா் நலக்குழு அணி அமைப்பாளா் சிவலோகம், நிா்வாகிகள் அரவிந்த், நடராஜ் உட்பட பலா் பங்கேற்றனா்.