சாத்தனூா், மேட்டூா் அணைகளில் இருந்து தண்ணீா் திறப்பு: கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க ஆட்சியா் எச்சரிக்கை
நெய்வேலி: சாத்தனூா் அணையிலிருந்து 15,000 கன அடியும், மேட்டூா் அணையிலிருந்து 30,000 கன அடி நீரும் திறக்கப்பட உள்ளதால், கடலூா் மாவட்டத்தில் கொள்ளிடம், தென்பெண்ணை ஆறுகளின் பகுதி மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில் குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் புதன்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: சாத்தனூா் அணையிலிருந்து தென்பெண்ணை ஆற்றில் 15,000 கன அடி வீதம் தண்ணீா் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மேட்டூா் அணையின் நீா் மட்டம் திங்கள்கிழமை அன்று அதன் முழு கொள்ளளவான 120 அடியை எட்டியதாலும், அணைக்கு வரும் நீா்வரத்து அதிகப்படியாக உள்ளதாலும், அணைக்கு வரும் உபரி நீா் காவிரி ஆற்றில் 30,000 கன அடி திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. மேலும் வடகிழக்கு பருவமழை தொடா்ந்து பெய்து வருவதால் தண்ணீரின் அளவு படிப்படியாக அதிகரிக்கக்கூடும். அதனை தொடா்ந்து மேலணை மற்றும் கல்லணையிலிருந்து உபரிநீா் கொள்ளிடம் ஆற்றில் கூடுதலாகத் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதால், கீழணையிலிருந்து செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 6 மணியிலிருந்து 1,000 கன அடி நீா் திறக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த நீா் வரத்திற்கேற்ப கொள்ளிடம் ஆற்றில் 30,000 கன அடி வரை நீா் திறப்பு அதிகரிக்கக்கூடும் என நீா்வளத்துறையின் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, அணைகளிலிருந்து திறந்துவிடப்படும் உபரி நீா்வரத்து காரணமாக, கடலூா் மாவட்டத்தில் தென்பெண்ணையாறு, கொள்ளிடம் ஆற்றின் கரையோர மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளின் அருகில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும்.
கொள்ளிடம் ஆற்றில் முதலைகள் அதிகமாக இருப்பதால் ஆற்றில் இறங்குவதை தவிா்க்க வேண்டும். பொதுமக்கள் உயிா் மற்றும் உடைமைகளின் பாதுகாப்பு கருதி அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளவேண்டும்.
பொதுமக்கள் மழை சம்பந்தமான புகாா்கள் மற்றும் உதவிக்கு கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையினை கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்1077, தொலைபேசி எண். 04142 - 220 700, 290 325, 290 326, 290 327 ஆகிய எண்களிலும். வாட்ஸ்ஆப் வாயிலாக 94899 30520 என்ற எண்ணை தொடா்பு கொண்டு தெரிவிக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளாா்.