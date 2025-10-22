சாலை வசதி கேட்டு நாற்று நடும் போராட்டம்
நாதகவினா் போராட்டம்:
இதேபோன்று, சிதம்பரம் அருகே புவனகிரி பெருமாத்தூரில் அமைந்துள்ள தமிழக அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்திற்கு செல்லும் சாலையை சீரமைக்க கோரி நாம் தமிழா் கட்சியினா் புதன்கிழமை நாற்று நடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
கடலூா் மாவட்டத்தில் புவனகிரி பெருமத்தூரில் தமிழக அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் சேமிப்பு கிடங்கு ரூ.70 லட்சம் செலவில் புதிதாக கட்டி முடித்தனா். இதற்கு சாலை வசதி இல்லாததால் அடிக்கடி விவசாயிகள் மற்றும் அங்கு பணியாற்ற ஊழியா்கள் அவதியுற்று வந்தனா். மேலும் தற்போது தொடா் மழை பெய்து வரும் நிலையில் சேரும் சகதியமாக இருப்பதால் நெல் மூட்டைகளை எடுத்துச் செல்லவும், அங்கு பாதுகாப்பாக வைக்க முடியாமல் விவசாயிகள் அவதி அடைந்தனா். பலமுறை கோரிக்கை வைத்தும் சாலையை சரி செய்யாததால் நாம் தமிழா் கட்சியைச் சாா்ந்த நிா்வாகிகள், புதன்கிழமை கிடங்கு நுழைவுவாயிலில் உள்ள சாலையில் தேங்கிய மழை நீரில் நாற்று நட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு தங்கள் எதிா்ப்பை வெளிபடுத்தினா்.