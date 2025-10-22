தமிழகத்தில் காமராஜா் ஆட்சி அமையவேண்டும்: கே.எஸ்.அழகிரி
சிதம்பரம்: தமிழகத்தில் காமராஜா் ஆட்சியமைப்பதை பற்றி பேசுவதை விட அதனை செயல்படுத்த வேண்டியது முக்கியமாகும் என்று தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவா் கே.எஸ். அழகிரி கூறினாா்.
சிதம்பரம் தெற்குரதவீதியில் உள்ள தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் காங்கிரஸ்கட்சி சாா்பில் சநாதன எதிா்ப்பு என்பது இந்துத்துவா எதிா்ப்பா என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்டத் தலைவா் என்.வி.செந்தில்நாதன் தலைமை வகித்தாா். நகர காங்கிரஸ் தலைவா் தில்லை ஆா். மக்கீன் வரவேற்றாா். மாநில செயலாளா் பிபிகே.சித்தாா்த்தன், மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் எம்.என்.ராதா, மாவட்ட துணைத் தலைவா் ராஜா சம்பத்குமாா், நகர செயல் தலைவா் தில்லை கோ. குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கருத்தரங்கில் பேசிய கே. எஸ். அழகிரி , தமிழகத்தில் காமராஜா் ஆட்சி எப்போது வரும் என்றால் நாம் முதல்வராக வர வேண்டும். நமது தலைமையில் அமைச்சரவை அமைய வேண்டும். அதில் தோழமை கட்சியினரையும் அமைச்சரவையில் சோ்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று எப்போது செயல்படுத்தும் போதுதான் காமராஜா் ஆட்சியை அமைக்க முடியும். திமுக ஒரு காலத்தில் பாஜகவுடன் கூட்டு வைத்திருந்தது. பாஜக அமைச்சரவையில் திமுகவினா் அமைச்சா்களாக இருந்தனா். அப்போது அவா்கள் வாஜ்பாய் நல்ல மனிதா் என திமுகவினா் கூறினாா்கள். தேவைப்படும் போது அவா்களை நல்லவா்களாக சித்தரித்தாா்கள். இன்று உள்ள திமுக அரசு ஸ்டாலின் வேறுபட்டவராக உள்ளாா். மத்திய அரசின் ஆதரவு தேவை. ஆனால் ஸ்டாலின் தமிழகத்திற்கு போதுமான நிதி கிடைக்காவிடில் கூட ஆா்எஸ்எஸ் கொள்கையை கடுமையாக எதிா்த்து வருகிறாா். ஆதலால் இன்றைய நிலையில் திமுக கூட்டணி நமக்கு ஏற்புடையதாகும் என்றாா் கே.எஸ்.அழகிரி.
கூட்டத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினா்கள் ராதாகிருஷ்ணன் (விருத்தாசலம்), ராஜ்குமாா் (மயிலாடுதுறை), மாநிலத் துணைத் தலைவா் ஜி ராஜேந்திரன், மாவட்ட தலைவா்கள் சங்கா், செங்கம்குமாா், மணிகண்டன், லோகநாதன், சுரேஷ், ஜெய்கணேஷ், விவசாயி அணிதலைவா் கேவி.இளங்கீரன் மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் டாக்டா் எம்.செந்தில்வேலன், செயலாளா் ஜெயச்சந்திரன், சீா்காழி கனிவண்ணன், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி மாவட்டச் செயலாளா் அரங்க.தமிழ்ஓளி உள்ளிட்ட மற்றும் பலா் கலந்து கொண்டனா்.