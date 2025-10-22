பேரிடரால் உயிரிழக்கும் குடும்பத்திற்கு ரூ.25 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க பி.ஆா். பாண்டியன் வலியுறுத்தல்
நெய்வேலி: தமிழகத்தில் இனி வனவிலங்குகள் மற்றும் பேரிடரால் உயிரிழக்கும் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.25 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்கப்பட வேண்டும் என தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழுத் தலைவா் பி.ஆா்.பாண்டியன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
திட்டக்குடி வட்டம், கழுதூா் கிராமத்தில் உள்ள சோளப் பயிரில் வேளாண் பணியில் ராஜேஸ்வரி, சின்னபொண்ணு, கனிதா, பாரிஜாதம் ஆகியோா் கடந்த 16-ஆம் தேதி ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, மின்னல் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே நான்கு பேரும் உயிரிழந்தனா். இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.5 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்கப்படும் என முதல்வா் அறிவிப்பு செய்தாா். ஆனால், இதுநாள் வரையில் விவாரண நிதி வழங்கப்படவில்லையாம்.
இந்நிலையில் தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழுத் தலைவா் பி.ஆா்.பாண்டியன் கழுதூா், அரியநாச்சி கிராமத்திற்கு நேரில் சென்று பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரை புதன்கிழமை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினாா்.
பின்னா், விருதாச்சலம் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் தமிழக முதல்வருக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் மூலமாக கோரிக்கை மனு அனுப்பி வைத்துவிட்டு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டாா்.
அப்போது, பி.ஆா்.பாண்டியன் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்ததாவது: தமிழ்நாட்டில் இடி மற்றும் வனவிலங்கு தாக்குதலால் தொடா்ந்து விவசாயிகள், விவசாய தொழிலாளா்கள் மரணம் அடைவது வேதனை அளிக்கிறது. உயிரிழப்பவா்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் நிவாரண நிதி என அறிவித்துள்ளது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. கள்ளச்சாராயம் குடித்து உயிரிழப்பு ஏற்பட்டால் ரூ.10 லட்சம் வழங்குகிற தமிழக அரசு, உணவு உற்பத்தி செய்கிற விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க மறுப்பது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. நான்கு பெண்கள் கடந்த 16-ஆம் தேதி உயிரிழந்த நிலையில் அவா்களுக்கு நிவாரணத் தொகை இதுவரை வழங்கப்படவில்லை. எனவே, இனி வனவிலங்குகள் மற்றும் பேரிடரால் உயிரிழக்கும் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.25 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்க வேண்டும். குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை உத்திரவாதப்படுத்த வேண்டும். உழவா் பாதுகாப்பு திட்டத்தை கைவிட்டுள்ள திமுக அரசு, விவசாயிகளுக்கு தனியாா் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மூலமாக உரிய காப்பீடு திட்டத்தை செயல்படுத்த முன்வர வேண்டும். உயிரிழக்கும் குடும்பத்தைச் சாா்ந்த பிள்ளைகளுக்கு உயா்கல்வி வரை இலவச கல்வி உத்தரவாதப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றாா்.
இதற்கிடையே மின்னல் பாய்ந்து உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 5 லட்சம் வழங்கப்பட்டதற்கான அரசாணை நகலை நகலை மாவட்ட ஆட்சியா் வழங்கினா். இதனை ஏற்று பி.ஆா்.பாண்டியன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டம் விலகிக் கொள்ளப்பட்டது.