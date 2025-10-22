கடலூர்
வேலை வாய்ப்பு முகாம்
கடலூா் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் தனியாா்துறை வேலை வாய்ப்பு முகாம் வெள்ளிக்கிழமை (அக்.24) நடைபெற உள்ளது.
நெய்வேலி: கடலூா் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் தனியாா்துறை வேலை வாய்ப்பு முகாம் வெள்ளிக்கிழமை (அக்.24) நடைபெற உள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு: இந்த வேலை வாய்ப்பு முகாமில் 15-க்கும்
மேற்பட்ட தனியாா் துறை நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் நிறுவனத்திற்கு தேவையான நபா்களை தோ்வு செய்து பணி நியமன ஆணை வழங்க உள்ளன. 10 மணி அளவில் தொடங்கும் இந்த வேலை வாய்ப்பு முகாமில் கடலூா் மாவட்ட இளைஞா்கள் பங்கேற்று பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்.