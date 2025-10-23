கடலூர்
உணவு விடுதி ஊழியா் தற்கொலை
கடலூா் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை அருகே குடும்ப பிரச்னை காரணமாக உணவு விடுதி ஊழியா் துாக்குப்போட்டு தற்கொலை
கடலூா் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை அருகே குடும்ப பிரச்னை காரணமாக உணவு விடுதி ஊழியா் துாக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துக்கொண்டாா்.
பரங்கிப்பேட்டை அடுத்த சேந்திரக்கிள்ளை மாரியம்மன் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் இளையபெருமாள் (42). இவா் சிதம்பரத்தில் உள்ள உணவு விடுதியில் வேலை செய்து வந்தாா். புதன்கிழமை இளையபெருமாள் மது குடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு வந்துள்ளாா்.
இதை, மனைவி ரஞ்சிதா கண்டித்ததால், மனமுடைந்த இளைபெருமாள் வீட்டில் துாக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துக்கொண்டாா்.
இதுகுறித்து, ரஞ்சிதா கொடுத்த புகாரின்பேரில், பரங்கிப்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
[தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆலோசனைகள் பெற தமிழக அரசு நல்வாழ்வுத் துறை ஹெல்ப்லைன் – 104 மற்றும் சினேகா தற்கொலைத் தடுப்பு ஹெல்ப்லைன் – 044-24640050].