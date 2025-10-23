காவல்துறையால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் அக்.30-இல் பொதுஏலம்
கடலூா் மாவட்டத்தில், போதைபொருள் குற்ற வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் போலீஸாரால் வரும் 30-ஆம் தேதி பொது ஏலம் விடப்படுகிறது.
விழுப்புரம் சரக போதைப்பொருள் ஒழிப்புக் குழுவினரால் போதைப்பொருள் குற்ற வழக்குகளில் தொடா்புடைய நான்கு சக்கர வாகனங்களும், 26 இரண்டு சக்கர வாகனங்களும் கைப்பற்றப்பட்டு, ஏலம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த வாகனங்கள் அக்.30ம் தேதியன்று, கடலூா் ஆயுதப்படை மைதானத்தில், கடலூா் மாவட்டகூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் தலைமையில் ஏலம் விடப்படுகிறது.
இதில் கலந்து கொள்ள விருப்பமுள்ளவா்கள் அக்.30-ம் தேதி காலை 8 மணி முதல் காலை 10 மணி வரை வாகனங்களை பாா்வையிட்டு ஏல முன்பணமாக இருசக்கர வாகனங்களுக்கு 5,000-ம், நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு ரூ.10,000/-ம் கடலூா் மதுவிலக்கு அமல்பிரிவு அலுவலக்தில் செலுத்தி காலை 11 மணிக்கு நடைபெறும் பொது ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளலாம்.
அரசு நிா்ணயித்த மதிப்பீட்டு தொகைக்கு, அதிகபட்சமாக ஏலம் கோருவோருக்கு வாகனங்கள் ஒதுக்கப்படும் . மேலும் பொது ஏலத்தில் எடுத்த வாகனங்களுக்கு அதற்கு உண்டான ஜிஎஸ்டியும் சோ்த்து வசூலிக்கப்படும் என கடலூா் மாவட்ட கண்காணிப்பாளா் அலுவலக செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.