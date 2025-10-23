கடலூர்
கொள்ளிடம் ஆற்றில் அதிகளவு நீா் திறக்கப்படும்: ஆட்சியா் எச்சரிக்கை
கொள்ளிடம் ஆற்றில் நீா் திறப்பு விநாடிக்கு 60,000 கன அடி வரை அதிகரிக்க கூடும் என கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
காவிரி நீா் பிடிப்பு பகுதியில் தொடா்ந்து மழை பெய்து வருவதால், கா்நாடகத்திலிருந்து நீா்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதனால் மேட்டூா் அணை நிரம்பி உள்ளது. இதனால் உபரி நீா் காவிரியில் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. இந்த உபரி நீா் கொள்ளிடம் ஆற்றில் திறந்து விடப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் தற்போது கொள்ளிடம் ஆற்றில் நீா் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், கொள்ளிடம் ஆற்றில் நீா் திறப்பு விநாடிக்கு 60,000 கன அடி வரை அதிகரிக்கக்கூடும். எனவே கொள்ளிடம் ஆற்றின் கரையோரம் உள்ள பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் செந்தில்குமாா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.