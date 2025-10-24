சிதம்பரத்தில் பள்ளிகள், வீடுகளில் புகுந்த பாம்புகளை மீட்ட தீயணைப்பு வீரா்கள்
சிதம்பரம் நகரில் கனமழையையொட்டி தண்ணீரில் அடித்துவரப்பட்டு பள்ளிகள் மற்றும் வீடுகளில் புகுந்து மாணவா்கள் மற்றும் மக்களை அச்சுறுத்திய பாம்புகளை தீயணைப்புத்துறை வீரா்கள் பிடித்தனா்.
கடலூா் மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக தொடா் கன மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் தீபாவளி முதல் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு தொடா் விடுமுறை விடப்பட்டிருந்தது. மழை சற்று தணிந்ததால் வெள்ளிக்கிழமை பள்ளி, கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை காலை சிதம்பரம் அரசினா் மகளிா் மேல்நிலைப்பள்ளி, ராமகிருஷ்ணா மேல்நிலைப்பள்ளி, அண்ணாமலைநகா் அண்ணாமலைப் பல்கலை வேளாண் கல்லூரி அருகே உள்ள வீடு, விஎன்எஸ் நகரில் உள்ள வீடு, மாலைக்கட்டித்தெருவில் உள்ள ஓரு வீடு ஆகிய இடங்களில் பாம்புகள் இருப்பதாக தீயணைப்புத்துறையினருக்குத் தகவல் வந்தது.
இதையடுத்து விரைந்து வந்த தீயணைப்புத்துறை வீரா்கள், பிரத்யேகக் கருவிகளைக் கொண்டு, வீடுகளில் புகுந்த பாம்புகளை பிடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
நல்லபாம்பு உள்பட மொத்தம் 5 பாம்புகளை சிதம்பரம் தீயணைப்பு மீட்புத்துறை நிலைய அலுவலா் பி.மணிமாறன் தலைமையில் வீரா்கள் லாவகமாகப் பிடித்து பாதுகாப்பாக வனப்பகுதியில் கொண்டு விட்டனா். இதனால் மாணவா்களும், பொதுமக்களும் நிம்மதியடைந்தனா்.