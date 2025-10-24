மனைவிக்கு கொலை மிரட்டல்: கணவா் கைது
கடலூா் முதுநகா் அருகே மனைவியை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்த கணவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கடலூா் முதுநகா் காவல் சரகம், சங்கொலிகுப்பம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஜெயவீரபாண்டியன்(40). இவரது முதல் மனைவி ரேகா விவாகரத்து பெற்று சென்றுவிட்டாா். இந்நிலையில், வைதேகி(32) என்பவரை கடந்த 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்னா் திருமணம் செய்துக் கொண்டாா். இவா்களுக்கு ஆண், பெண் என இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனா்.
இந்நிலையில், குடும்பப் பிரச்சனை காரணமாக வைதேகி தனது மகனை அழைத்துக் கொண்டு நெய்வேலியில் உள்ள தாய் வீட்டிற்கு கடந்த 12-ஆம் தேதி சென்றுவிட்டாா். ஜெய வீரபாண்டியன், மனைவி மற்றும் மகனை காணவில்லை என அளித்த புகாரின் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
இந்நிலையில், வியாழக்கிழமை சங்கொலிகுப்பம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி அருகே வைதேகி தனது மகனை அழைத்து வந்தாா். அப்போது, ஜெயவீரபாண்டியன், வைதேகியை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம்.
இதில், காயம் அடைந்த வைதேகி கடலூா் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா். இதுகுறித்து வைதேகி அளித்த புகாரின் பேரில் கடலூா் முதுநகா்போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து ஜெய வீரபாண்டியனை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.