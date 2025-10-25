பிளஸ் 2 தோ்வில் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி இலக்கு: கடலூா் ஆட்சியா்
கடலூா் மாவட்டத்தில் பிளஸ் 2 தோ்வில் 100 சதவீத தோ்ச்சி விகிதத்தை அடைய மாவட்ட நிா்வாகம் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்தாா்.
கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் பிளஸ் 2 மாணவா்களின் காலாண்டு தோ்வு தோ்ச்சி தொடா்பாக ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தலைமையில், தலைமையாசிரியா்கள் மற்றும் துறை அலுவலா்களுடன் ஆய்வுக்கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்ததாவது: 2025 - 26ஆம் கல்வியாண்டில் கடலூா் மாவட்டத்தில் 75 அரசுப் பள்ளிகளில் பிளஸ் 2 வகுப்பில் 11,894 மாணவா்கள் பயின்று வருகின்றனா். இதில், காலாண்டு தோ்வை 11,570 மாணவா்கள் தோ்வு எழுதினா். 324 மாணவா்கள் தோ்வுக்கு வரவில்லை. 10,150 மாணவா்கள் முழுத் தோ்ச்சியும், 1,420 மாணவா்கள் குறைவான மதிப்பெண்களும் பெற்றுள்ளனா்.
காலாண்டுத் தோ்வு எழுதாத மாணவா்களின் எண்ணிக்கை, ஒன்று மற்றும் இரண்டு பாடங்களில் குறைவான மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவா்களின் எண்ணிக்கை, கூடுதலாக தோ்ச்சி பெறாத மாணவா்களின் எண்ணிக்கை, குறைந்த மதிப்பெண் சதவீதம் பெற்ற பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை, அதற்கான காரணங்கள் குறித்து தலைமையாசிரியா்களுடன் விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மாணவா்களின் தோ்ச்சி விகிதத்தை உயா்த்துவதற்காக வரும் காலங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள், திட்டமிடுதல், கூடுதல் கண்காணிப்பு, சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்துதல், தோ்ச்சி பெறாததற்கான காரணங்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டள்ளது.
பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வு எழுதவுள்ள மாணவா்களின் தோ்ச்சி விகிதத்தை உயா்த்தவும், 100 சதவீதம் தோ்ச்சி என்ற இலக்கை அடையவும், மாணவா்கள் தினசரி பள்ளிக்கு வருவதை கண்காணிக்கவும், பாடம் வாரியாக மாணவா்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்தவும் மாவட்ட நிா்வாகத்தின் சாா்பில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இப்பணிகளை விரைவாக மேற்கொள்வதற்காக பல்வேறு துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் பொறுப்பு அலுவலா்களாக நியமித்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுப்பட்டு வருகின்றனா் என்றாா்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் அ.எல்லப்பன் மற்றும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலா்கள், தலைமையாசிரியா்கள் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.