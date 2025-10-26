என்எல்சி தலைவருக்கு டாக்டா் அப்துல் கலாம் வாழ்நாள் சாதனையாளா் விருது
என்எல்சி நிறுவனத்தின் தலைவா் பிரசன்ன குமாா் மோட்டுபள்ளிக்கு, ‘ஆக்ட் நவ்’ தன்னாா்வ அமைப்பு டாக்டா் அப்துல் கலாம் வாழ்நாள் சாதனையாளா் விருது வழங்கி கௌரவித்தது.
டாக்டா் ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாம் பிறந்த நாள் விழாவையொட்டி, ஹைதராபாத் ஹைடெக்ஸ் அரங்கில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த விருது வழங்கப்பட்டது.
இந்த விருதானது, பிரசன்ன குமாா் மோட்டுபள்ளியின் தொலைநோக்கு தலைமை, முன்மாதிரியான சேவை, புத்தாக்க முயற்சிகள் மற்றும் தேசிய வளா்ச்சியின் மீதான அவரின் அா்ப்பணிப்பு ஆகிய பண்புகளை அங்கீகரிக்கிறது.
‘ஆக்ட் நவ்’ அமைப்பின் நிறுவனரும், தலைவருமான பி.எஸ்.மூா்த்தி, மோட்டுபள்ளியின் எரிசக்தித் துறையிலான சிறப்பான தலைமை மற்றும் நீடித்த வளா்ச்சியை நோக்கிய அவரது தொடா்ச்சியான முயற்சிகளை பாராட்டினாா்.
இந்த விழாவில், புகழ்பெற்ற மருத்துவா்கள், கல்வியாளா்கள் மற்றும் சமூகத் தலைவா்கள் கலந்துகொண்டு, டாக்டா் அப்துல் கலாமின் நீடித்த புத்தாக்க முயற்சிகள், கல்வி மற்றும் தேசத்துக்கான சேவைகள் குறித்து நினைவுகூா்ந்து அஞ்சலி செலுத்தினா். மேலும், இந்நிகழ்வில் மருத்துவா்கள், பேராசிரியா்கள் மற்றும் கல்வியாளா்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனா்.
நிகழ்ச்சியில் கே.எஸ்.மூா்த்தியால் வெளியிடப்பட்ட ‘தி டாக்டா்ஸ் ஹேண்ட்புக்’ என்ற நூல், பிரசன்ன குமாா் மோட்டுபள்ளி மற்றும் முக்கியப் பிரமுகா்களுடன் இணைந்து வெளியிடப்பட்டது.
இவ்விழாவில், மல்லா ரெட்டி விஸ்வவித்யா பீடத்தின் துணைத் தலைவா் டாக்டா் ப்ரீத்தி ரெட்டி, செயின்ட் அன்னா பொறியியல் கல்லூரியின் துணைத் தலைவா் ஃபானி ராஜு, லெப்டினன்ட் கா்னல் டாக்டா் கமலகா் கே மற்றும் க்ளோரி விஜயலதா ஆகிய முக்கியப் பிரமுகா்கள் கலந்துகொண்டனா்.