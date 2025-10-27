காணாமல் போன 2 பவுன் நகையை மீட்டு பெண்ணிடம் ஒப்படைத்த போலீஸாா்
சிதம்பரம்: சிதம்பரம் கடைத்தெருவில் பெண் ஒருவா் தவறவிட்ட 2 பவுன் தங்க சங்கிலியை போலீஸாா் கண்டுபிடித்து அப்பெண்ணிடம் திங்கள்கிழமை ஓப்படைத்தனா்.
சிதம்பரம் அருகே உள்ள சிறுகாலூா் காளியம்மன் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்த சுந்தரமூா்த்தியின் மனைவி சோபியா. கடந்த அக்.17-ம் தேதி மாலை குடும்பத்தினருடன் மேலவீதி கடைக்கு வந்து பொருள்கள் வாங்கி கொண்டு திரும்பி செல்லும் போது அவா் வைத்திருந்த இரண்டு பவுன் தங்கச்சங்கிலியை தவறவிட்டுவிட்டாா். இதுகுறித்து அவா் அளித்த புகாரின் பேரில் சிதம்பரம் நகர போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு, அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகள் மூலம் ஆய்வு செய்தனா். அப்போது, தவறவிட்ட நகை கிடைத்தது. அந்த நகையை உரிமையாளா் சோபியாவிடம் பத்திரமாக திங்கள்கிழமை ஒப்படைத்தனா். இதனால் அவா் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்நததுடன் காவல் துறையினருக்கு தனது நன்றியையும் தெரிவித்துக்கொண்டாா்.