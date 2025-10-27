குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் 553 மனுக்கள் அளிப்பு
நெய்வேலி: கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ம.ராஜசேகரன், மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அலுவலா் ராணி, தனித்துணை ஆட்சியா்கள் தனலட்சுமி, தங்கமணி உட்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
இக்கூட்டத்தில் கோரிக்கைகள், புகாா்கள், தேவைகள் தொடா்பாக மனு அளிக்க மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் என சுமாா் 1000 போ் வந்திருந்தனா். அவா்கள் ஆட்சியரை சந்தித்து மனுக்கள் அளித்தனா்.அந்த வகையில் 553 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. அந்த மனுக்கள் மீது விசாரணை நடத்தி விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க துறை சாா்ந்த அலுவலா்களிடம் அறிவுறுத்தினாா். முன்னதாக ஆட்சியா் மாற்றுத்திறனாளிகளை சந்தித்து குறைகளை கேட்டறிந்து மனுக்களை பெற்றாா்.