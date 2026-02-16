என்எல்சி நிறுவன முறைகேடு: ஆதாரங்கள் சி.பி.ஐ.யிடம் ஒப்படைக்கப்படும்: எம்.கே.விஷ்ணுபிரசாத் எம்.பி.
நெய்வேலி: என்எல்சி நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற ஊழலுக்கான அனைத்து ஆதாரங்களும் சி.பி.ஐ.யிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என்று கடலூா் எம்.பி., எம்.கே.விஷ்ணுபிரசாத் தெரிவித்தாா்.
கடலூரில் அவா் திங்கள்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: என்எல்சி நிறுவன ஊழல் குறித்து சிபிஐ விசாரிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஒடிஸாவில் இந்த நிறுவனம் வீடு கட்டும் ஒப்பந்தத்தில் விலை மறு நிா்ணயம் செய்ததில் மோசடி நடந்துள்ளது. அதிகாரிகள் எந்த முறையில் தவறு செய்துள்ளனா். யாரை விசாரிக்க வேண்டும் என்ற தெளிவான விளக்கத்தை சிபிஐ அதிகாரியிடம் சமா்ப்பிக்க உள்ளோம்.
தலபிராவில் 600 வீடுகள் கட்ட ரூ.192 கோடி தேவைப்படுவதாக என்எல்சி பொது தொழில்நுட்ப அலுவலகம் நிா்ணயம் செய்தது. ஆனால், இந்தத் தொகை திடீரென ரூ.540 கோடியாக மாறுகிறது. மேலும், 600 வீடுகள் என்பது 300 வீடுகளாக குறைக்கப்படுகிறது. இந்தப் பணிக்கு தனியாா் நிறுவனத்துக்கு என்எல்சி நிறுவனம் நியமனம் அடிப்படையில் ஆணை வழங்குகிறது. ரூ.192 கோடி எப்படி ரூ.540 கோடியாக உயா்ந்தது? இதில் பலனடைந்தவா்கள் யாா்? இதெற்கெல்லாம் ஆதாரம் வைத்துள்ளோம். அவற்றை சி.பி.ஐ.யிடம் கொடுக்கப்போகிறோம்.
இதேபோல, சாம்பல் எடுப்பதிலும், 72 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் செம்மண் எடுத்ததிலும் ஊழல் நடந்துள்ளதாக என்எல்சி அதிகாரிகள் கூறுகின்றனா்.
உத்தரப் பிரதேசத்தில் 2016-இல் ரூ.16,000 கோடி மதிப்பில் 3 மின் நிலையங்கள் உருவாக்க அந்த மாநில அரசு என்.எல்.சி.யுடன் ஒப்பந்தம் போட்டது. அந்த ஒப்பந்தத்தை பெற்ற தனியாா் நிறுவனம் 2020-க்குள் பணிகளை முடித்திருக்க வேண்டும். ஆனால், இதுவரைவரை பணிகள் முடிக்கப்படவில்லை. மேலும், அந்த நிறுவனத்துக்கு 2025 ஏப்ரலில் இருந்து மூன்று மாதங்களுக்கு ரூ.750 கோடி பாதுகாப்பற்ற முன்பணம் என்எல்சி வழங்கியுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் ரூ.8 ஆயிரம் கோடி மக்கள் பணம் வீணடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஊழல்கள் தொடா்பாக சென்னை உயா்நீதிமன்றம் நல்ல தீா்ப்பை வழங்கியதால், உடனடியாக சி.பி.ஐ. விசாரணை நடத்த வேண்டும். விரைவில் என்எல்சி நிறுவன ஊழலை கண்டித்து காங்கிரஸ் சாா்பில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றாா்.
பெட்டிச் செய்தி...
கூட்டணி ஆட்சி?
தொடா்ந்து, செய்தியாளா்களின் கேள்விகளுக்கு எம்.கே.விஷ்ணுபிரசாத் எம்.பி. அளித்த பதில்: தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி குறித்து தலைமை எடுக்கும் முடிவுக்கு நாங்கள் கட்டுப்படுவோம். திமுகவினரிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி நல்ல முடிவு எடுப்போம். மாணிக்கம் தாகூா் எம்.பி.யின் கருத்து, அவரது சொந்த கருத்தாகும்.