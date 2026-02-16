மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு செயற்கை கால்கள்: ஆட்சியா் வழங்கினாா்
நெய்வேலி: கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் சிபி ஆத்தியா செந்தில்குமாா் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த பொதுமக்கள் தங்கள் குறைகள், கோரிக்கைகள் தொடா்பாக 1,246 மனுக்களை ஆட்சியரிடம் அளித்தனா். இந்த மனுக்களை சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களிடம் வழங்கி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.
நிகழ்வின்போது, மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை சாா்பில் முதல்வரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், 5 மாற்றுத் திறனாளி பயனாளிகளுக்கு ரூ.7,70,400 மதிப்பீட்டிலான செயற்கை கால்களை ஆட்சியா் வழங்கினாா்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கோ.புண்ணியகோட்டி, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (கணக்கு) தீபா, தனித்துணை ஆட்சியா் தங்கமணி உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.