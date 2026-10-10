கடலூரில் பாா்வையற்றோா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
கடலூா் மஞ்சக்குப்பம் காா் நிறுத்துமிடத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற பாா்வையற்றோா் சங்கத்தினா்.
கடலூா் மஞ்சக்குப்பம் காா் நிறுத்துமிடத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற பாா்வையற்றோா் சங்கத்தினா்.
கடலூா், அக்.9: மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மாதாந்திர உதவித்தொகையை ரூ.3,000-ஆக உயா்த்தி வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, விண்மீன் பாா்வையற்றோா் முன்னேற்ற சங்கத்தினா் கடலூா் மஞ்சக்குப்பத்தில் உள்ள காா் நிறுத்துமிடத்தில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் 150 நாள் வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தில் பாா்வையற்றோருக்கு உரிய பணிகள் வழங்கப்படாமல் புறக்கணிக்கப்படுவதை தடுக்க வேண்டும். அரசு மற்றும் தனியாா் பேருந்துகளில் பாா்வையற்றோா் உள்ளிட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளிடம் ஊழியா்கள் முறையாக நடந்துகொள்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு தொடா்பான அரசாணைகளை முறையாக செயல்படுத்த வேண்டும். அரசாணை எண் 20-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி சிறப்பு ஆள் சோ்ப்பு முகாம் நடத்தி, தகுதியுள்ள மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு பணி நியமனம் வழங்க வேண்டும். தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்றி வருபவா்களுக்கு பணி நிரந்தரம் வழங்க வேண்டும். மாற்றுத் திறனாளிகளின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதிக்கும் வகையில் உள்ள அரசாணை எண் 24-ஐ ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு விண்மீன் பாா்வையற்றோா் முன்னேற்ற சங்கத் தலைவா் ஏ.நாகலிங்கம் தலைமை வகித்தாா். இதில், பாா்வையற்றோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.
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