மாணவா்கள் வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் உயர வேண்டும்: அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா்
பட்டம் பெற்ற மாணவா்கள் தங்களது கல்வித் தகுதியை அடுத்தகட்ட வாழ்க்கைக்கான அடித்தளமாகக் கொண்டு, வாழ்க்கையில் உயர வேண்டும் என வீட்டு வசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா் அறிவுறுத்தினாா்.
கடலூா் பெரியாா் கலைக் கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற 17- ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவில் மாணவா்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கிய அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா்.
பட்டம் பெற்ற மாணவா்கள் தங்களது கல்வித் தகுதியை அடுத்தகட்ட வாழ்க்கைக்கான அடித்தளமாகக் கொண்டு, வாழ்க்கையில் உயர வேண்டும் என வீட்டு வசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா் அறிவுறுத்தினாா்.
கடலூா் பெரியாா் கலைக் கல்லூரியின் 17-ஆவது பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது. விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்து கொண்ட அமைச்சா் ராஜ்குமாா், 910 மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினாா்.
விழாவில் அமைச்சா் ராஜ்குமாா் பேசியதாவது:
பல்வேறு அரசு அலுவலா்கள், தொழிலதிபா்கள், அரசியல்வாதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்குபவா்களை உருவாக்கிய பெருமை பெரியாா் கலைக் கல்லூரிக்கு உண்டு. எனக்கு இந்தக் கல்லூரியில் படிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ஆனால், இன்று இதே கல்லூரியில் மாணவா்களுக்கு பட்டம் வழங்கும் வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
இன்று பட்டம் பெற்றுள்ள மாணவா்கள், தங்களது கல்வியை அடுத்தகட்ட வாழ்க்கைக்கான அடித்தளமாகக் கொண்டு செயல்பட வேண்டும். கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை சரியாகப் பயன்படுத்தி, அறிவையும் திறமையையும் தொடா்ந்து வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும். தங்களது குடும்பத்துக்கும், சமூகத்துக்கும் பெருமை சோ்க்கும் வகையில் உயா்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும்.
மாணவா்கள் போதைப் பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகாமல், தங்களது எதிா்காலத்தைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒழுக்கத்துடனும் தன்னம்பிக்கையுடனும் செயல்பட்டு, நல்ல வேலைவாய்ப்பைப் பெற்று வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும். அனைத்து மாணவா்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பெரியாா் கலைக் கல்லூரியை ‘பெரியாா் அரசு கலைக் கல்லூரி’ என மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். 2 ஆயிரம் போ் அமரும் வகையில் பெரிய அரங்கம் கல்லூரி வளாகத்தில் கட்டுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.
நேரத்தைத் திருடும் கைப்பேசி:
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி இரா.செ.குமாா் பேசியதாவது: உயா் கல்வியை நிறைவு செய்துள்ள மாணவா்கள் முதலில் தங்களது பெற்றோருக்கும், ஆசிரியா்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும். மாணவா்கள் நேரத்தை மதித்து செயல்பட வேண்டும். நேரத்தை மதிப்பவா்களுக்கு, அந்த நேரமே வாழ்க்கையில் உயா்வை அளிக்கும். மாணவா்களின் எதிரி கைப்பேசிதான். நேரத்தைத் திருடுவதில் கைப்பேசி முதலிடத்தில் உள்ளது. நேரத்தை மட்டுமின்றி, வாழ்க்கையையும் அது சீரழித்து வருகிறது. எனவே, கைப்பேசியின் பயன்பாட்டைக் குறைத்து, கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றாா்.
விழாவில் வேலூா் கல்லூரிக் கல்வி மண்டல இணை இயக்குநா் அ.மலா், கல்லூரி முதல்வா் வாசுகி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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