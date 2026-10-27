The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆந்திரத்தில் கரையைக் கடக்கத் தொடங்கிய ஒர்னாப் புயல்! எண்ணூரில் கடல் சீற்றம் திமுக ஆட்சியில் ஊழல்: ஆதாரம் இருந்தால் பழைய வழக்குகளிலும் நடவடிக்கை! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்தேவையான மின்சாரம் கையிருப்பு! அதிக விலை கொள்முதல் டெண்டர் ரத்து - நிர்மல் குமார்தேனி சிறையிலிருந்து தப்பியோடிய 17 கைதிகளில் மேலும் 8 பேர் கைது!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.12 ஆக நிறைவு!பங்குச் சந்தையில் நிலையற்ற வர்த்தகம்: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி மாற்றமின்றி நிறைவு!தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு!பிரதான நுழைவுவாயில் வழியாக கைதிகள் தப்பினர்! சிறைத்துறை விளக்கம்!

குப்பையில் கிடந்த 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலி: உரியவரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு பாராட்டு

விருத்தாசலம் நகராட்சிப் பகுதியில் குப்பையில் கிடந்த 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை கண்டெடுத்து, உரியவரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளா்களை நகா்மன்றத் தலைவா் மற்றும் நகராட்சி ஆணையா் பாராட்டினா்.

குப்பையில் கிடந்த 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளா்களை பாராட்டிய நகா்மன்றத் தலைவா் சங்கவி முருகதாஸ் மற்றும் நகராட்சி ஆணையா் நாகராஜ்.

Updated On :

விருத்தாசலம் நகராட்சிப் பகுதியில் குப்பையில் கிடந்த 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை கண்டெடுத்து, உரியவரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளா்களை நகா்மன்றத் தலைவா் மற்றும் நகராட்சி ஆணையா் பாராட்டினா்.

விருத்தாசலம் நகராட்சிக்குள்பட்ட ஸ்டேட் வங்கி காலனி பகுதியில் வசித்து வரும் சுகனேஸ்வரன் - சரண்யா தம்பதியரின் குழந்தை அணிந்திருந்த 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலி, அப்பகுதியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது தவறி விழுந்து காணாமல்போனது.

இந்நிலையில், அப்பகுதியில் வழக்கம்போல் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த நகராட்சி தூய்மைப் பணியாளா்கள் சகிலா, சிலம்பரசன் ஆகியோா் குப்பைகளைச் சேகரித்தபோது, அதில் கிடந்த தங்கச் சங்கிலியைக் கண்டெடுத்தனா். இதையடுத்து, தங்கச் சங்கிலியைத் தவறவிட்ட குடும்பத்தினரைக் கண்டறிந்து, அவா்களிடம் நகையைப் பத்திரமாக ஒப்படைத்தனா்.

இதையறிந்த விருத்தாசலம் நகா்மன்றத் தலைவா் மருத்துவா் சங்கவி முருகதாஸ், நகராட்சி ஆணையா் நாகராஜ் ஆகியோா் தூய்மைப் பணியாளா்கள் சகிலா, சிலம்பரசன் ஆகியோரை நகராட்சி அலுவலகத்துக்கு அழைத்து பாராட்டி, சால்வை அணிவித்து கௌரவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா்மன்ற தலைவருடன் மோதல்: நகராட்சி ஆணையா் இடமாற்றம்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா்மன்ற தலைவருடன் மோதல்: நகராட்சி ஆணையா் இடமாற்றம்

குப்பையில் தொலைத்த 5 பவுன் தங்கச் செயின் மீட்டு ஒப்படைப்பு

குப்பையில் தொலைத்த 5 பவுன் தங்கச் செயின் மீட்டு ஒப்படைப்பு

குப்பையில் கிடந்த 7 சவரன் தங்க நகைகள்! ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளருக்கு பாராட்டு!

குப்பையில் கிடந்த 7 சவரன் தங்க நகைகள்! ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளருக்கு பாராட்டு!

சாலையில் கிடந்த நகைப் பையை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த வனத்துறையினா்

சாலையில் கிடந்த நகைப் பையை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த வனத்துறையினா்

விடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!