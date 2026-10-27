குப்பையில் கிடந்த 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலி: உரியவரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு பாராட்டு
விருத்தாசலம் நகராட்சிப் பகுதியில் குப்பையில் கிடந்த 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை கண்டெடுத்து, உரியவரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளா்களை நகா்மன்றத் தலைவா் மற்றும் நகராட்சி ஆணையா் பாராட்டினா்.
குப்பையில் கிடந்த 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளா்களை பாராட்டிய நகா்மன்றத் தலைவா் சங்கவி முருகதாஸ் மற்றும் நகராட்சி ஆணையா் நாகராஜ்.
விருத்தாசலம் நகராட்சிப் பகுதியில் குப்பையில் கிடந்த 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை கண்டெடுத்து, உரியவரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளா்களை நகா்மன்றத் தலைவா் மற்றும் நகராட்சி ஆணையா் பாராட்டினா்.
விருத்தாசலம் நகராட்சிக்குள்பட்ட ஸ்டேட் வங்கி காலனி பகுதியில் வசித்து வரும் சுகனேஸ்வரன் - சரண்யா தம்பதியரின் குழந்தை அணிந்திருந்த 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலி, அப்பகுதியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது தவறி விழுந்து காணாமல்போனது.
இந்நிலையில், அப்பகுதியில் வழக்கம்போல் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த நகராட்சி தூய்மைப் பணியாளா்கள் சகிலா, சிலம்பரசன் ஆகியோா் குப்பைகளைச் சேகரித்தபோது, அதில் கிடந்த தங்கச் சங்கிலியைக் கண்டெடுத்தனா். இதையடுத்து, தங்கச் சங்கிலியைத் தவறவிட்ட குடும்பத்தினரைக் கண்டறிந்து, அவா்களிடம் நகையைப் பத்திரமாக ஒப்படைத்தனா்.
இதையறிந்த விருத்தாசலம் நகா்மன்றத் தலைவா் மருத்துவா் சங்கவி முருகதாஸ், நகராட்சி ஆணையா் நாகராஜ் ஆகியோா் தூய்மைப் பணியாளா்கள் சகிலா, சிலம்பரசன் ஆகியோரை நகராட்சி அலுவலகத்துக்கு அழைத்து பாராட்டி, சால்வை அணிவித்து கௌரவித்தனா்.
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