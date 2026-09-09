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வடகிழக்கு பருவமழையை எதிா்கொள்ளஅனைத்து துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்: கடலூா் ஆட்சியா்

வடகிழக்கு பருவமழையின்போது பொதுமக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில், அனைத்து அரசுத் துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட முழு தயாா் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் அறிவுறுத்தினாா்.

கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்ததில் ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா், காவல் கண்காணிப்பாளா் விவேகாந்த சுக்லா மற்றும் அலுவலா்கள், அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா்.

Published On :9 செப்டம்பர் 2026, 5:09 am IST

வடகிழக்கு பருவமழையின்போது பொதுமக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில், அனைத்து அரசுத் துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட முழு தயாா் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் அறிவுறுத்தினாா்.

கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில், வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு மாவட்டத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் துறைகளின் தயாா்நிலை குறித்து ஆட்சியா் தலைமையில் கிழமை அனைத்து துறை அலுவலா்களுடனான ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

கூட்டத்தில் ஆட்சியா் பேசியதாவது: தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களைப் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்வதற்கு ஏதுவாக, புயல் பாதுகாப்பு மையங்கள், பல்நோக்கு பாதுகாப்பு மையங்கள் மற்றும் தற்காலிக நிவாரண முகாம்களை முன்கூட்டியே தயாா்நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். நிவாரண முகாம்களில் தங்கும் மக்களுக்குத் தேவையான குடிநீா், உணவு, மின்சாரம் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

பொதுமக்களின் புகாா்களைப் பெறும் வகையில், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் 1077 மற்றும் 04142-220700 ஆகிய கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்கள் தொடா்ந்து செயல்பாட்டில் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். பருவமழைக் காலத்தில் பரவக்கூடிய தொற்றுநோய்களைத் தடுக்கும் வகையில், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் தேவையான அளவு மருந்துகள், மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் மருத்துவக் குழுக்களைத் தயாா்நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

பலத்த காற்று காரணமாக மின்கம்பங்கள் சாய்ந்து மின் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டால், அவற்றை உடனடியாகச் சீரமைக்க மின்வாரியத்தினா் தயாா்நிலையில் இருக்க வேண்டும். மரங்கள் முறிந்து விழுந்தால் அவற்றை உடனடியாக அகற்றுவதற்கு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையினா் தயாா் நிலையில் இருக்க வேண்டும். இதற்காக தேவையான பொக்லைன் இயந்திரங்கள், ரப்பா் படகுகள் மற்றும் மீட்பு உபகரணங்களை தயாா் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

மேலும், காவல்துறை, மாநகராட்சி, உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளும் தங்களுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு, தேவையான நேரத்தில் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.

பருவமழை தொடா்பாக மாவட்ட நிா்வாகத்தால் அதிகாரப்பூா்வமாக வெளியிடப்படும் எச்சரிக்கைகளை பொதுமக்கள் பின்பற்றி, மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்று ஆட்சியா் கூறினாா்.

கூட்டத்தில் ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் பாலகணேஷ், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கோ.புண்ணியகோட்டி, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விவேகானந்த சுக்லா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) செல்வம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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