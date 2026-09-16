தொழிலாளா்கள் பற்றாக்குறை: பெண்ணாடத்தில் 10 நாள்களாக நெல் கொள்முதல் நிறுத்தம்- 4000 நெல் மூட்டைகள் சேதமாகும் அபாயம்
சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்கள் பணிக்கு வராததால், கடலூா் மாவட்டம் பெண்ணாடம் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் கடந்த 10 நாள்களாக கொள்முதல் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
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சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்கள் பணிக்கு வராததால், கடலூா் மாவட்டம் பெண்ணாடம் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் கடந்த 10 நாள்களாக கொள்முதல் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால், டோக்கன் பெற்ற விவசாயிகள் உள்பட 40-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளின் 4,000-க்கும் அதிகமான நெல் மூட்டைகள் திறந்தவெளியில் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. இவை மழையில் நனைந்து சேதமாகும் அபாயம் உள்ளது.
பெண்ணாடத்தில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் கடந்த ஜூலை 18-ஆம் தேதி திறக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வந்தது. பெண்ணாடம், கூடலூா், எரையூா் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த 12-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் அறுவடை செய்யப்படும் குறுவை நெல் இங்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வந்தது.
குறுவை நெல் வரத்து குறைந்ததையடுத்து, ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதி கொள்முதல் நிலையம் மூடப்பட்டது. எனினும், அதே நாளில் விவசாயிகள் 500-க்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகளை கொள்முதலுக்காக கொண்டு வந்தனா். இதையடுத்து, விவசாயிகளின் கோரிக்கையைத் தொடா்ந்து கொள்முதல் நிலையம் மீண்டும் திறக்கப்பட்டு நெல் கொள்முதல் நடைபெற்றது.
இந்நிலையில், செப்டம்பா் 6-ஆம் தேதி முதல் சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்கள் பணிக்கு வராததால் கொள்முதல் பணிகள் மீண்டும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், கடந்த 10 நாள்களாக கொள்முதல் நடைபெறவில்லை.
இதன் காரணமாக, ஏற்கெனவே டோக்கன் வழங்கப்பட்ட 31 விவசாயிகள் மற்றும் டோக்கன் பெறாத 15-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் என 40-க்கும் மேற்பட்டோரின் 4,000-க்கும் அதிகமான நெல் மூட்டைகள் கொள்முதல் நிலைய வளாகத்தில் திறந்தவெளியில் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை மழையிலிருந்தும்
வெயிலிலிருந்தும் பாதுகாப்பதில் விவசாயிகள் சிரமத்தை எதிா்கொண்டு வருகின்றனா். தொடா்ந்து மழை பெய்யும் பட்சத்தில் நெல் ஈரப்பதம் அடைந்து, அதன் தரம் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை:
கொள்முதல் நிறுத்தப்பட்ட விவகாரம் தொடா்பாக விவசாயிகள் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளைத் தொடா்புகொண்டு தகவல் தெரிவித்தும், உடனடி தீா்வு கிடைக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால், கொள்முதல் பணிகளை விரைவாகத் தொடங்கி, திறந்தவெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள நெல் மூட்டைகளை தாமதமின்றி கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
இதுகுறித்து பெண்ணாடம் நெல் கொள்முதல் நிலைய அலுவலா் கூறியதாவது: சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்கள் பணிக்கு வராததே கொள்முதல் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டதற்கு முக்கிய காரணம். பெண்ணாடம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள தொழிலாளா்களை பணிக்கு அழைத்தும், போதிய எண்ணிக்கையில் அவா்கள் வர முன்வரவில்லை. இதையடுத்து, வடமாநிலத் தொழிலாளா்களை வரவழைத்து சுமை தூக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. புதன்கிழமை (செப்.16) முதல் நெல் கொள்முதல் பணிகள் தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
பெண்ணாடத்தில் மட்டுமின்றி, கடலூா் மாவட்டத்தின் பல்வேறு அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும் சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்கள் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட காரணங்களால் கொள்முதல் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனா். எனவே, அறுவடை காலத்தில் விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில், கொள்முதல் நிலையங்களில் தேவையான தொழிலாளா்களை முன்கூட்டியே உறுதி செய்து, கொள்முதல் பணிகளைத் தடையின்றி நடத்த வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.
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