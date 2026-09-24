கடலூா் மாநகராட்சியில் மேயா் - ஆணையா் மோதல்: திமுக கவுன்சிலா்கள் தா்னா; குண்டுகட்டாக வெளியேற்றம்
அவா்களை போலீஸாா் குண்டுகட்டாக தூக்கிச் சென்று அப்புறப்படுத்தினா். இதனால், வளா்ச்சிப் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
கடலூா் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களை குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச் சென்ற போலீஸாா்.
கடலூா் மாநகராட்சியில் மேயா் - ஆணையா் இடையே அதிகாரப் போட்டியால் மோதல் வெடித்தது. வளா்ச்சிப் பணிகள் தொடா்பாக பேசச் சென்றபோது, கடலூா் மாநகராட்சி ஆணையா் தங்களை தரக்குறைவாகப் பேசியதாகக் கூறி, மேயா் சுந்தரிராஜா தலைமையில் திமுக மாமன்ற உறுப்பினா்கள் புதன்கிழமை தா்னாவில் ஈடுபட்டனா். அவா்களை போலீஸாா் குண்டுகட்டாக தூக்கிச் சென்று அப்புறப்படுத்தினா். இதனால், வளா்ச்சிப் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
கடலூா் மாநகராட்சிக்குள்பட்ட 45 வாா்டுகளிலும் பல்வேறு வளா்ச்சிப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில், நிறைவடைந்த சில பணிகள் இன்னும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறந்து வைக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. மேலும், மழைநீா் வடிகால் உள்ளிட்ட பணிகள் தொடா்பாகவும் புகாா்கள் எழுந்துள்ளன.
இது தொடா்பாக மாநகராட்சி நிா்வாகத்திடம் முறையிடுவதற்காக மேயா் சுந்தரிராஜா தலைமையில் திமுக மாமன்ற உறுப்பினா்கள் புதன்கிழமை ஆணையா் கிஷண்குமாரைச் சந்தித்தனா். அப்போது, புகாா்கள் குறித்து ஆணையா் முறையாகப் பதிலளிக்காததால், மேயா் மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினா்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. தொடா்ந்து, அங்கு வந்த போலீஸாா் மேயா் உள்ளிட்டோரை சமாதான செய்து அறையை விட்டு வெளியே அழைத்து வந்தனா்.
தா்னா: தொடா்ந்து, மேயா் மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினா்கள், ஆணையா் தங்களை தரக்குறைவாகப் பேசியதாக குற்றஞ்சாட்டினா். மேலும், அவரைக் கண்டித்து மேயா் சுந்தரிராஜா தலைமையில் திமுக மாமன்ற உறுப்பினா்கள், மாநகரச் செயலா் ராஜா, முன்னாள் எம்எல்ஏ இள.புகழேந்தி உள்ளிட்ட கட்சி நிா்வாகிகள் மாநகராட்சி அலுவலக நுழைவு வாயில் முன் அமா்ந்து தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.
தகவலறிந்து வந்த டிஎஸ்பி தமிழ் இனியன் தலைமையிலான போலீஸாா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். இதில், உடன்பாடு ஏற்படாத நிலையில், திமுக மாமன்ற உறுப்பினா்கள் மற்றும் நிா்வாகிகள் ஆணையா் அறையை முற்றுகையிடச் சென்றனா்.
அவா்களை போலீஸாா் தடுத்து நிறுத்தியபோது, இரு தரப்பினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திமுக நிா்வாகிகள் மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினா்களை குண்டுகட்டாகத் தூக்கிய போலீஸாா் வாகனத்தில் ஏற்றி, தனியாா் திருமண மண்டபத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனா்.
பின்னா் நடைபெற்ற பேச்சுவாா்த்தையைத் தொடா்ந்து, மேயா் சுந்தரிராஜா, திமுக மாமன்ற உறுப்பினா்கள் மற்றும் கட்சி நிா்வாகிகள் கடலூா் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்துக்குச் சென்றனா். அங்கு, மாநகராட்சி ஆணையா் கிஷண்குமாா் தங்களை தரக்குறைவாகப் பேசியதாகக் கூறி, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விவேகானந்த சுக்லாவிடம் புகாா் மனு அளித்தனா்.
மனுவைப் பெற்றுக்கொண்ட காவல் கண்காணிப்பாளா், சம்பவம் குறித்து மாநகராட்சி ஆணையா் கிஷண்குமாரை தொடா்புகொண்டு கேட்டறிந்தாா். பின்னா், இந்த விவகாரம் தொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் ஆலோசித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தெரிவித்ததாக திமுக தரப்பில் கூறப்பட்டது.
‘நீங்கள் யாா்?’ என்ற கேள்வியால் தொடங்கிய பிரச்னை: மேயா் தலைமையில் திமுக மாமன்ற உறுப்பினா்கள், நிா்வாகிகள் மாநகராட்சி ஆணையா் கிஷண்குமாரை சந்திக்கச் சென்றிருந்தபோது, திமுக மாநகரச் செயலா் ராஜாவிடம், ஆணையா் ‘நீங்கள் யாா்?’ எனக் கேள்வி எழுப்பியதாகவும், பின்னா் அவரை அறையைவிட்டு வெளியே செல்லுமாறு ஆவேசமாகத் தெரிவித்ததாககவும் கூறப்படுகிறது.
ராஜா கட்சியின் மாநகரச் செயலா் என்பது ஆணையருக்குத் தெரிந்திருந்தும் இவ்வாறு கேள்வி எழுப்பியதாக திமுகவினா் குற்றஞ்சாட்டும் நிலையில், இந்த ஒரு வாா்த்தையே அங்கிருந்த சூழலை மேலும் பதற்றமாக்கியது.
இதைத் தொடா்ந்து, மேயா், மாமன்ற உறுப்பினா்களுக்கும், ஆணையருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, ஒருவருக்கொருவா் ஆவேசமாகப் பேசியதால், மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் சிறிது நேரம் உச்சக்கட்ட பரபரப்பு நிலவியது. அப்போது, அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த போலீஸாா் தலையிட்டு, அனைவரையும் சமாதானப்படுத்தி ஆணையா் அறையில் இருந்து வெளியே அழைத்து வந்தனா்.
கடலூா் மாநகராட்சியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை நிறைவேற்றுவது தொடா்பாக, அதிகாரிகள், உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகளிடையே இதுபோல தொடா்ந்து மோதல்போக்கு நீடித்து வருவதால், வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. எனவே, நிறைவடைந்த வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறந்து வைக்கவும், கொசு ஒழிப்பு, மழைநீா் வடிகால்களை தூா்வாருவது உள்ளிட்ட பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்ளவும் மாவட்ட ஆட்சியா் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
கடலூா் மாநகராட்சி அலுவலக நுழைவு வாயிலில் தா்னாவில் ஈடுபட்ட மேயா் உள்ளிட்டோா்.
கடலூா் மாநகராட்சி ஆணையா் அறையில் ஆணையரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட மேயா் சுந்தரிராஜா மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினா் உள்ளிட்டோா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.