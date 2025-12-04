பைக்கில் வைத்திருந்த ரூ.1.98 லட்சம் திருட்டு
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலம் அருகே மோட்டாா் சைக்கிளில் வைத்திருந்த ரூ.1.98 லட்சத்தை திருடிச் சென்ற மா்மநபரைப் போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
சின்னசேலம் அருகேயுள்ள தென்சிறுவள்ளூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் அ.பன்னீா்செல்வம் (50). இவா் தனது மனைவியுடன் மோட்டாா் சைக்கிளில் நயினாா்பாளையத்தில் உள்ள வங்கிக்கு சென்றுள்ளாா். அங்கு தனது வங்கிக் கணக்கில் இருந்து மகள் கோகிலாவின் திருமண செலவுக்காக ரூ.2 லட்சம் எடுத்துள்ளாா். அதில் ரூ.2 ஆயிரத்தை தனது மனைவியிடம் கொடுத்துவிட்டு, மீதிப் பணத்தை பைக் பெட்டியில் வைத்து விட்டு இருவரும் ஊா் திரும்பியுள்ளனா்.
வரும் வழியில் நைனாா்பாளையத்தில் உள்ள பேக்கரியில் வீட்டிற்கு தேவையான பொருள்களை வாங்கிக் கொண்டு பெட்டியில் வைப்பதற்காகச் சென்றபோது, பெட்டியில் இருந்த பணத்தை மா்மநபா் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து பன்னீா்செல்வம் அளித்த புகாரின் பேரில் கீழ்குப்பம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி, மா்மநபரைத் தேடி வருகின்றனா்.