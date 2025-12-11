கல்லூரியில் பாரதியாா் பிறந்த நாள் விழா
கள்ளக்குறிச்சியை அடுத்த இந்திலி ஆா்.கே.எஸ். கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் மகாகவி பாரதியாரின் பிறந்த நாள் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்விற்கு கல்லூரி முதல்வா் கு.மோகனசுந்தா் தலைமை வகித்தாா். துணை முதல்வா் பெ.ஜான்விக்டா் முன்னிலை வகித்தாா். இளங்கலை தமிழ் மூன்றாமாண்டு மாணவி அபி வரவேற்றாா்.
கல்லூரி முதன்மையா் அசோக் மற்றும் தமிழ்த்துறைத் தலைவி பிரவீனா வாழ்த்துரை வழங்கினா்.
சிறப்பு விருந்தினராக கல்லூரியின் ஆளுநா் ஆக்கம்.மதிவாணன் பங்கேற்று பாரதியாா் குறித்துப் பேசினாா்.
மாணவ, மாணவிகளிடையே கவிதை, பாடல், பேச்சுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. இதில், சிறப்பிடம் பெற்றவா்களுக்கு பாரதியாரின் நூல்களை சிறப்பு விருந்தினா் வழங்கினாா்.
நிகழ்வில் மாணவா்கள், பேராசிரியா்கள் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
நிகழ்விற்கான ஏற்பாட்டினை தமிழ்த்துறை உதவிப் பேராசிரியா்கள் பிந்து, பன்னீா்செல்வம், முனைவா்கள் கோமதி, பாா்த்தீபன் உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.