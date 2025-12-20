கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் ஆய்வு
கள்ளக்குறிச்சி நகா்ப் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் நலப்பிரிவு, கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையை மாவட்ட ஆட்சியா் எம்.எஸ்.பிரசாந்த் முன்னிலையில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அரசு முதன்மைச் செயலா் ப.செந்தில்குமாா் வெள்ளிக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
கள்ளக்குறிச்சி நகா்ப் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் நலப்பிரிவு செயல்பாடு, மருத்துவச் சிகிச்சைகள், மருத்துவ சிகிச்சை பெறுபவா்கள் விவரம், மருத்துவமனை தேவைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்கள் குறித்து கேட்டறிந்து ஆய்வு செய்தாா்.
தொடா்ந்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையினை பாா்வையிட்டு நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சைகள், மருத்துவமனையின் ஒட்டு மொத்த செயல்பாடுகள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவா்களிடம் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
பொதுமக்களுக்கு தொடா்ந்து சிறப்பாக மருத்துவ சிகிச்சை வழங்குவதுடன், நோயாளிகளுக்கு தரமான மருத்துவ சிகிச்சை கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவ அலுவலா்களுக்கு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அரசு முதன்மைச் செயலாளா் முனைவா் ப.செந்தில்குமாா் உத்தரவிட்டாா். இந்த ஆய்வில் சுகாதாரத் துறை அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.