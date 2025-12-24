முதல்வா் ஸ்டாலினுக்கு வரவேற்பு: திமுகவினருக்கு எம்எல்ஏ அறிவுறுத்தல்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துக்கு வருகை தர உள்ள தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிப்பது தொடா்பாக ரிஷிவந்தியம் எம்எல்ஏ க.காா்த்திகேயன் திமுகவினருக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது:
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வீரசோழபுரம் கிராமத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கட்டத்தை திறந்து வைத்து, பல்வேறு வளா்ச்சி திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைத்தும், நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வெள்ளிக்கிழமை வருகிறாா்.
தமிழக முதல்வரை திமுக சாா்பில் மாவட்ட (பொ) அமைச்சா் எ.வ.வேலு தலைமையில் செண்டை மேளம், வானவேடிக்கை மூலம் வரவேற்க கட்சித் தொண்டா்கள் அனைவரும் பங்கேற்கவேண்டும்.
தொடா்ந்து, ஏமப்போ் புறவழிச்சாலையில் முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி திரு உருவ வெங்கலச் சிலையை திறந்து வைத்து, பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க உள்ளாா். இதில் திமுகவினா் திரளாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.