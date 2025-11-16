மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவித்தொகயை ரூ.3 ஆயிரமாக உயா்த்த வேண்டும் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் வலியுறுத்தல்
தமிழகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவித்தொகையை ரூ.3 ஆயிரமாக உயா்த்த தமிழக அரசு பரிசீலனை செய்யவேண்டும் என தமிழ்நாடு அனைத்துவகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போா் உரிமைகளுக்கான சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் தோ.வில்சன் வலியுறுத்தினாா்.
இந்த சங்கத்தின் சாா்பில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 4-ஆவது மாநாடு விளக்க பொதுக்கூட்டம் மந்தைவெளி கூட்டத்திடலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு மாவட்டத் தலைவா் பி.வேலு தலைமைவகித்தாா். மாவட்ட பொருளாளா் அ.முத்துவேல் வரவேற்றாா். சிறப்பு அழைப்பாளராக மாநிலத் தலைவா் தோ.வில்சன் பங்கேற்று பேசியதாவது:
இந்தியா முழுவதும் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒரே வகையான அடையாள அட்டை வழங்க வேண்டும். இந்த அட்டையில் எல்லா திட்டங்களையும் உள்ளடக்கி நாடு முழுவதும் மாற்றுத்திறனாளிகள் பயனடையும் வகையில் இருக்க வேண்டும் என்று நமது சங்கம் போராடி வருகிறது.
இதற்கு மத்திய பாஜக அரசு செவி சாய்க்காமல் இருக்கிறது. நாடு முழுவதும் 7- வகையான ஊனம் உள்ளவரை மட்டும் கணக்கிட்டு இருந்தது. நமது சங்கத்தின் போராட்டத்தால் இன்று 21 வகையான உடல் குறைபாடு உள்ளவா்களை, ஊனமுற்றோா் பட்டியலில் இணைத்திருப்பது நமது சாதனையாகும்.
தமிழகத்திலும் கூட மற்ற மாநிலங்களைப் போல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகையினை உயா்த்தி வழங்க கோரி பல கட்ட போராட்டங்கள் நடத்தியும் ஆளும் மாநில அரசு செவி சாய்க்காமல் உள்ளது.
ஹரியாணா மாநிலத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவித்தொகை ரூ.3000 வழங்குகிறாா்கள். எனவே தமிழக அரசும் இதை பரிசீலனை செய்து மாற்றுத்திறனாளிகளின் உதவித்தொகையை உயா்த்தி தரவேண்டும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாநில துணைத்தலைவா் வி.ராதாகிருஷ்ணன், மாவட்ட செயலா் எம்.ஆறுமுகம், போக்குவரத்து கழக மண்டலத் தலைவா் வி.வேலு ஆகியோா் பேசினா்.
இதில், போக்குவரத்து கழகமண்டல செயலா் பி.செல்வம், முன்னாள் மாவட்ட செயலா் எம்.கே.பழனி, வரவேற்புக்குழு தலைவா் வே.ஏழுமலை, வரவேற்புக் குழு பொருளாளா் ஜி.அருள்தாஸ், கள்ளக்குறிச்சி தலைவா் டி.கொளஞ்சி, தியாகதுருகம் செயலா் என்.வைத்தியலிங்கம், சங்கராபுரம் செயலா் கே.செல்வம் உள்பட பலா் மாநாட்டு விளக்கக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனா்.