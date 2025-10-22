கள்ளக்குறிச்சி
சங்கராபுரம் மணியாற்றில் வெள்ளப் பெருக்கு
கடந்த சில நாள்களாக பெய்து வரும் தொடா் கன மழையால் வடு கிடந்த மணியாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி: கடந்த சில நாள்களாக பெய்து வரும் தொடா் கன மழையால் வடு கிடந்த மணியாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் அருகே உள்ளது புதுப்பாலப்பட்டு கிராமம். இக் கிராமத்தில் எட்டியாறு உள்ளது. இந்தப் பகுதியில் உற்பத்தியாகும் மணியாறு அரசம்பட்டு, பூட்டை, தியாகராஜபுரம், சங்கராபுரம், வடசெட்டியந்தல், கீழப்பட்டு வழியாகச் சென்று சூளாங்குறிச்சி மணிமுக்தா அணையில் கலக்கிறது.
இந்த நிலையில், கல்வராயன்மலை நீா்பிடிப்புப் பகுதியில் கடந்த சில நாள்களாக பெய்து வரும் தொடா் கன மழையால் வடு கிடந்த சங்கராபுரம் மணியாற்றில் தற்போது தண்ணீா் வரத்து அதிகளவில் காணப்படுகிறது.
இதைத் தொடா்ந்து கடந்த ஐந்து நாள்களாக இடைவிடாத கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், மணியாற்றில் முழு அளவுக்கு தண்ணீா் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது.