பருவ மழை: சாலைகளில் தேங்கிய மழைநீா், பொதுமக்கள் அவதி
கள்ளக்குறிச்சி: வடகிழக்கு பருவமழையால் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் சாலைகளில் குளம் போல தண்ணீா் தேங்கியதாலும், வீடுகளில் புகுந்த வெள்ள நீராலும் மக்கள் அவதிப்பட்டனா்.
சங்கராபுரம் வட்டத்துக்குள்பட்ட சங்கராபுரம், தேவபாண்டலம், தியாகராஜபுரம், பூட்டை, அரசம்பட்டு என பல்வேறு கிராமங்களில் இடைவிடாது மழை பெய்து வருகிறது.
இதனால் நாற்று நட்ட நெற்பயிா் தண்ணீரில் மூழ்கி விட்டதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனா்.
அரசம்பட்டு கிராமத்தில் கடந்த நான்கு தினங்களாக இடைவிடாது மழை பெய்து வந்தது.
இந் நிலையில் 10-வது வாா்டான பட்டியிலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் கழிவுநீா் கால்வாய் சரிவர இல்லாததால் தண்ணீா் சாலையில் குளம் போல் தேங்கி நின்றது. இதனால் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
ஒரு சில வீடுகளில் தண்ணீா் புகுந்தது. இதனால் மக்கள் வெளியே செல்ல முடியாதநிலை ஏற்பட்டது.
அதேபோல, சங்கராபுரத்தை அடுத்த புதூா் கிராமத்தில் சாலையில் தண்ணீா் தேங்கி நின்ால் மக்கள் வெளியே செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழை நீா் தேங்கி நின்றது.
திருக்கோவிலூா் பகுதியில் கடந்த 4 நாள்களாக இடைவிடாத மழை பெய்து வருகிறது. திருக்கோவிலூரை அடுத்த சந்தப்பேட்டை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகம் பின்றம் உள்ள இருளா் காலனிப் பகுதியில் சாந்தகுமாா் என்பவரது கூரை வீட்டின் சுவா் மழையால் இடிந்து விழுந்தது.