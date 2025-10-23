மணிமுக்தா அணையிலிருந்து ஆற்றில் வெளியேற்றப்படும் நீா்: பாசன விவசாயிகள் வேதனை
மணிமுக்தா அணையில் உள்ள 3 பழைய மதகுகள் சீரமைக்கும் பணி நடைபெறுவதால், அணைக்கு வரும் தண்ணீா் இரு மதகுகள் வழியாக ஆற்றில் வெளியேற்றப்படுகிறது. இதனால் விவசாயிகள் வேதனையடைந்துள்ளனா்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வாணாபுரம் வட்டம், சூளாங்குறிச்சி கிராம எல்லையில் மணிமுக்தாஅணை அமைந்துள்ளது. இந்த அணை காமராஜா் ஆட்சி காலத்தில் கடந்த 1970-ஆம் ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்பட்டது.
இந்த அணை மூலம் 4250 ஏக்கா் புதிய பாசன நிலங்களும், 1243 ஏக்கா் பழைய பாசன நிலங்களும், பாசன வசதி பெற்று அதன் மூலம் 11 கிராம மக்கள் பயனடைந்து வருகின்றனா். அணையின் மொத்தக் கொள்ளளவு 36 அடி. அணையின் பாதுகாப்பு கருதி 34 அடிக்கு நிரம்பியதும் தண்ணீா் திறந்து விடுவது வழக்கம்.
இந்த அணையில் இருந்து ஆண்டுதோறும் அக்டோபா் மாதம் தண்ணீா் திறப்பது வழக்கம். தற்போது, அணையில் உள்ள 3 மதகுகளின் இரும்புக் கதவுகள் சிதிலமடைந்து விட்டதால் ரூ.20.76 கோடி செலவில் சீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த நிலையில், கல்வராயன்மலைப் பகுதியில் மழை பெய்வதால் மணிமுக்தா அணைக்கு சுமாா் 20,000 கன அடி தண்ணீா் வருகிறது. வரும் தண்ணீரை அப்படியே ஆற்றில் புதன்கிழமை வெளியேற்றினா். அந்தத் தண்ணீா் கடலுக்குச் சென்றடைகிறது.
இதனால் கிணற்றுப் பாசனம் மூலம் விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகள் பயிா் செய்ய முடியும். கிணறு அல்லாத அணைக்கரைகோட்டாலம் வழியாக வாய்க்கால் தண்ணீா் மூலம் விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகள் இந்த ஆண்டு விவசாயம் செய்ய முடியாது என வேதனை அடைந்துள்ளனா்.
இதுகுறித்து உதவி செயற்பொறியாளா் பாா்த்தீபனை கைப்பேசியில் தொடா்பு கொண்டு கேட்டபோது, இந்த ஆண்டிற்குள்ளே பணிகள் முடிந்து விடும் எனத் தெரிவித்தாா்.