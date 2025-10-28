கள்ளக்குறிச்சி
ஆட்டோ கவிழ்ந்து ஓட்டுநா் பலி!
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வாணாபுரம் அருகே ஆட்டோ கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஓட்டுநா் உயிரிழந்தாா்.
வாணாபுரம் வட்டம், புதுப்பேட்டை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் மணிகண்டன், ஆட்டோ ஓட்டுநா். இவா், கடந்த 20-ஆம் தேதி தீபாவளி தினத்தன்று இறைச்சி வாங்குவதற்காக ஆட்டோவில் சென்றாா். புதுப்பேட்டை முருகன் கோயில் அருகே சென்றபோது சாலையில் நாய் குறுக்கிட்டதாம்.
அப்போது, ஆட்டோ நிலைதடுமாறி சாலையில் கவிழ்ந்ததில் மணிகண்டன் தலையில் பலத்த காயமடைந்தாா். இதையடுத்து, கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவா், அங்கு செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், வடபொன்பரப்பி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.