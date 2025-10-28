கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வாணாபுரம் அருகே பூட்டியிருந்த வீட்டின் பின் பக்கக் கதவை உடைத்து உள்ளே புகுந்து 6 பவுன் தங்க நகைகளை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
வாணாபுரம் வட்டம், பிரம்மகுண்டம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் மோகன் மனைவி சுமதி (48). மோகன் குவைத் நாட்டில் வேலை செய்து வருகிறாா்.
இந்த நிலையில், சுமதி கடந்த 26-ஆம் தேதி வீட்டை பூட்டிவிட்டு திருவண்ணாமலை மாவட்டம், காஞ்சி கிராமத்தில் உள்ள பெற்றோரை பாா்ப்பதற்காக சென்றிருந்தாராம்.
மீண்டும் திங்கள்கிழமை வீட்டுக்கு வந்து பாா்த்தபோது, வீட்டில் பின் பக்கக் கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்ததும், சுவாமி அறையில் சுவாமி படத்துக்கு பின்னால் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த தங்கச் சங்கிலி, வளையல் உள்ளிட்ட 6 பவுன் தங்க நகைகளை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றிருந்ததும் தெரியவந்தது. இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், வடபொன்பரப்பி போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்குப் பதிந்து மா்ம நபா்களைத் தேடி வருகின்றனா்.