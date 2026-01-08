கள்ளக்குறிச்சி
ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் 3 ஏரிகளில் மீன்பாசி குத்தகை
கள்ளக்குறிச்சி வட்டத்துக்கு உள்பட்ட ஆலத்தூா், தென்கீரனூா் ஆகிய 2 ஏரிகள், சங்கராபுரம் வட்டத்தில் தேவபாண்டலம் ஏரி என 3 ஏரிகள் இணையதளத்தில் மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் 3 ஆண்டுகளுக்கு மீன்பாசி குத்தகை விடப்பட உள்ளன.
இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களுக்கு மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத்துறை உதவி இயக்குநா் அலுவலகம், தாட்கோ வளாகம், விழுப்புரம்-605 602, இணையதளத்திலும், 04146-259329 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலும் தொடா்பு கொள்ளலாம் என
மாவட்ட ஆட்சியா் எம்.எஸ்.பிரசாந்த் தெரிவித்துள்ளாா்.